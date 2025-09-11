Jusqu'au 21 septembre, Leclerc lance son opération Super pouvoirs d'achat, avec des réductions immédiates sur des centaines de produits pour alléger le budget de la rentrée.
Découvrez ci-dessous notre top 10 des offres parmi les plus intéressantes.
TOP 10 Leclerc des Super pouvoirs d'achat
- Imprimante jet d'encre Canon Pixma TS3351 - Blanc à 39,99 € soit -20 € (et prix officiel 64,99 €) (copie et numérisation, WiFi, AirPrint / Mopria, écran LCD monochrome, images sans bordures jusqu'à 13 x 18 cm, recto-verso manuel)
- Bracelet connecté Samsung Galaxy Fit3 - Noir à 49 € soit -15 € (et prix officiel 70 €) (1,6" AMOLED, suivi du sommeil et de l'activité quotidienne, + de 100 exercices sportifs, 5 ATM / IP68, charge rapide, détection des chutes...)
Aussi disponible au même prix en rose et en argent
- Écouteurs Bluetooth JBL Vibe Beam 2 - Blanc à 59 € soit -20 € (réduction active de bruit, appels clairs avec 4 micros, IP54, autonomie jusqu'à 40h...) Aussi disponibles au même prix en noir
- Disque dur portable Verbatim Store 'n' Go USB 3.0 - 4 To à 119,99 € (-20 €)
- Redmi Note 14 5G - 256 Go Noir à 219,90 € soit -80 € (et prix officiel 303 €) (6,67" AMOLED 120Hz, Gorilla Glass 5, Dimensity 7025-Ultra octa-core 6 nm, caméra IA 200 MP + 8 MP + 2 MP, 5110 mAh, charge turbo 45W, Dolby Atmos, Bluetooth 5.3, IP64, stockage extensible jusqu'à 1 To...)
Aussi disponible au même prix en vert et en violet
- TV LG QNED AI 2025 55QNED70A 4K - 55" à 499 € (-100 €)
- PC portable Lenovo IPS3 82XM00R5FR à 499 € soit -100 € (15,6" FHD, Ryzen 7 5825U 8 cœurs jusqu'à 4,5 GHz, 16 Go DDR4 SDRAM, SSD 512 Go, Windows 11 Home, Dolby Audio, Lenovo AI Engine)
- PC portable HP 17-cp2036nf à 499 € soit -100 € (17,3" FHD, Ryzen 5 7520U 4 cœurs jusqu'à 4,3 GHz, Radeon Graphics, RAM 16 Go, SSD 512 Go, Windows 11 Home)
- PC portable Lenovo IP3 82RQ00A4FR à 579 € soit -120 € (17,3" FHD, Ryzen 7 5825U 8 cœurs jusqu'à 4,5 GHz, 16 Go DDR4 SDRAM, SSD 1 To, Windows 11 Home)
- PC portable gaming Lenovo LOQ 83LK00B4FR à 699 € soit -100 € (15,6" FHD 144Hz, Core i5-12450HX 8 cœurs jusqu'à 4,40 GHz, RTX 4050, RAM 16 Go, SSD 512 Go, Windows 11 Home)
Retrouvez toute la sélection sur la page des Super pouvoirs d'achat Leclerc.
Et allez aussi jeter un œil à notre top 3 des promos de la journée (station d'alimentation Blackview OSCAL PowerMax 2400, mini PC NiPoGi E3B Ryzen 7 et casque gaming Corsair Void v2) ou encore à nos bons plans spécial écrans PC de bureautique à petit prix !