Écran PC gaming incurvé Gigabyte AORUS CO49DQ OLED

Cet écran de 49 pouces au format ultra-large 32/9 équipé d’une dalle QD-OLED. Sa surface anti-reflets et sa certification DisplayHDR True Black 400 offrent des contrastes profonds, des couleurs éclatantes en 10 bits et une couverture quasi totale de l’espace colorimétrique (99 % DCI-P3).

Pensé pour la fluidité et la réactivité, il affiche un temps de réponse ultra-rapide de 0,03 ms (GtG) et une fréquence de rafraîchissement jusqu’à 144 Hz, renforcée par la technologie FreeSync Premium Pro pour des sessions de jeu sans saccades ni déchirures d’image.

Côté polyvalence, la fonction KVM vous permet de contrôler plusieurs appareils avec un seul clavier, écran et souris, tandis que les modes PIP (Picture-in-Picture) et PBP (Picture-by-Picture) facilitent l’affichage simultané de différentes sources vidéo. Une solution idéale pour jouer, suivre un guide en direct ou gérer plusieurs tâches en même temps, le tout sur un seul écran.

Retrouvez l'écran Gigabyte AORUS CO49DQ OLED à 819,99 € au lieu de 1 099 €, soit une remise de 25 % sur Amazon.

Batterie externe portable UGREEN 300W 48000mAh

Elle offre une charge rapide jusqu’à 300W grâce à la technologie PD 3.1 bidirectionnelle de 140W, permettant de recharger vos appareils en un temps record tout en optimisant sa propre recharge. Avec sa capacité massive de 48 000 mAh, elle assure une autonomie longue durée.

Conçue pour durer, la batterie intègre des cellules LiFePO4 de qualité véhicule électrique, résistantes aux hautes températures, qui garantissent jusqu’à 3 000 cycles de charge, soit environ 10 ans d’utilisation sûre, tout en conservant plus de 80 % de sa capacité. La sécurité est renforcée par de multiples protections intégrées contre les surtensions, les surintensités, la surcharge, la décharge excessive, la surchauffe et les courts-circuits.

La batterie est également équipée d’une lampe LED offrant trois modes d’éclairage (lumière vive, lumière faible et SOS), ainsi que d’un écran d’affichage intelligent qui indique en temps réel la batterie restante, la puissance totale d’entrée jusqu’à 140W et la puissance totale de sortie jusqu’à 200W.

La batterie UGREEN 300W 48000mAh est en promotion à 139,99 € au lieu de 199,99 € sur le site officiel en ce moment, avec livraison gratuite depuis l'UE.

Écouteurs Bluetooth ouverts Baseus Eli Sport 1

Les Baseus Eli Sport 1 adoptent un design non intra-auriculaire qui réduit l’inconfort lié au port prolongé tout en préservant l’audition. Leur conception à oreilles ouvertes permet de rester attentif à son environnement, renforçant ainsi la sécurité lors des entraînements ou des déplacements. Certifiés IPX4, ils résistent efficacement à la sueur et aux éclaboussures.

Dotés de haut-parleurs de 16,2 mm, les écouteurs délivrent un son riche et équilibré. L’algorithme d’amplification des basses développé par Baseus optimise automatiquement les fréquences graves pour offrir des rythmes plus percutants, des basses profondes, des aigus limpides et des médiums clairs. Une conduite d’air spécialement conçue oriente le son directement vers les oreilles pour limiter les fuites sonores, tandis que l’embout incliné à 20° assure une transmission optimale du son avec un minimum de perte.

Pensés pour un maintien parfait, même lors d’activités intenses, les Eli Sport 1 sont équipés d’un tour de cou amovible et de crochets d’oreille en fil à mémoire de forme en titane qui s’adaptent à toutes les morphologies. Leur structure ultra légère et leur répartition équilibrée du poids garantissent un port discret et confortable.

Côté autonomie, profitez de 7,5 heures d’écoute continue, prolongées jusqu’à 30 heures avec l’étui de charge. Enfin, les 4 microphones ENC couplés à une réduction de bruit par intelligence artificielle isolent efficacement la voix du bruit ambiant et du vent, assurant des appels d’une clarté remarquable.

Les Baseus Eli Sport 1 sont disponibles en vert à 23,99 € en ce moment grâce au coupon à cocher sur Amazon.



