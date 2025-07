On commence avec l'aspirateur balai sans fil Dyson V8 Advanced.

Son moteur numérique tourne jusqu’à 110 000 tours par minute pour délivrer une puissance d’aspiration de 130 airwatts, capable de capturer efficacement la poussière et les débris. La batterie lithium-ion à six cellules, à haute densité énergétique, assure jusqu’à 40 minutes d’autonomie sans perte de puissance.

Adaptez la puissance à vos besoins grâce à deux modes : le mode Éco, parfait pour un usage quotidien tout en préservant la batterie, et le mode MAX, conçu pour les nettoyages les plus intensifs.

Retrouvez le Dyson V8 Advanced à 264 € au lieu de 399 € (prix officiel), soit une remise de 34 % sur Amazon.



On continue avec les Samsung Galaxy Buds3 Pro.

La réduction active du bruit adaptative s’ajuste automatiquement à votre environnement pour une immersion optimale. Grâce à Galaxy AI, profitez d’un traducteur instantané intégré pour des échanges fluides, sans barrières linguistiques.

Les Galaxy Buds3 Pro offrent un son équilibré et immersif grâce à un égaliseur intelligent et une réduction de bruit personnalisable allant jusqu’à -33 dB. Et pour rester attentif à votre environnement, activez le mode son ambiant ajustable selon vos préférences.

Leur conception acoustique intègre des haut-parleurs deux voies : un woofer dynamique de 10,5 mm associé à un tweeter planar de 6,1 mm, pour un son riche, clair et détaillé. Trois microphones et une unité de traitement vocal (VPU) garantissent une qualité d’appel optimale, avec une restitution naturelle de la voix.

Équipés de capteurs intelligents (accéléromètre, capteur de proximité, gyroscope, pavé tactile), les Buds3 Pro offrent une détection précise et une utilisation intuitive. Leur certification IP57 leur permet de vous accompagner partout.

La bascule entre vos appareils est instantanée grâce à la détection de port et à la fonction Auto Switch, compatible avec votre smartphone, tablette, montre ou téléviseur. Le couplage est simplifié avec Easy Pairing, et vous pouvez retrouver vos écouteurs à tout moment via SmartThings Find, même s’ils ne sont pas dans leur boîtier.

Vous pouvez obtenir les Samsung Galaxy Buds3 Pro en blanc à 125 € au lieu de 159 €, soit une remise de 21 % chez Darty (prix officiel 250 €).



Enfin, on termine ce top 3 avec la souris verticale sans fil UGREEN.

La conception ergonomique verticale place votre bras et votre poignet dans un angle naturel de 57°, limitant ainsi la tension musculaire et la fatigue.

La souris offre un contrôle précis grâce à ses 4 niveaux de sensibilité DPI (1000/1600/2000/4000), que vous pouvez ajuster selon vos besoins ou la résolution de votre écran.

Compatible avec une large gamme d’appareils, elle prend en charge les connexions 2,4G et Bluetooth 5.4, assurant une liaison rapide et stable avec les systèmes Windows (7/8.1/10/11), macOS (10.15 et plus), iOS (13.4+), iPadOS (14.0+), Android (5.0+) ainsi que Chrome OS et Linux.

Avec ses dimensions de 119,8 x 85,8 x 73 mm et son poids de 105 g, cette souris est particulièrement adaptée aux grandes mains (17 cm et plus), offrant une prise en main confortable et stable.

La souris verticale UGREEN est en promotion à 17,49 € au lieu de 24,99 €, soit une remise de 30 % sur Amazon en ce moment.



