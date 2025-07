Voici tout d'abord le grill électrique d'intérieur Ninja Sizzle.

Réalisez de véritables marques de grillades grâce à une cuisson à haute température pouvant atteindre 260 °C. La surface plancha permet également de préparer œufs, bacon, crêpes, fajitas, quesadillas croustillantes et bien plus encore. La chaleur est répartie uniformément sur toute la surface de cuisson, sans zones froides ni points chauds.

Le couvercle en maille amovible limite les éclaboussures et peut être utilisé relevé pour une cuisson ouverte ou abaissé pour une cuisson façon grill, selon vos besoins. Côté entretien, les plaques antiadhésives amovibles se nettoient facilement, et le collecteur de graisse permet de cuisiner sans salissures. Pratique, le couvercle passe au lave-vaisselle pour un nettoyage encore plus simple.

Retrouvez le grill d'intérieur Ninja Sizzle à 99 € au lieu de 149,99 € (prix officiel), soit une remise de 34 % sur Amazon.



