Le coup d'envoi de l'Opération Promo nationale Sony PlayStation est lancé ! Jusqu'au 9 octobre, la PS5 Édition Numérique bénéficie d'une remise de 100 €, tandis que la PS5 Édition Standard est proposée avec une réduction immédiate de 50 €.

Pour l'occasion, Cdiscount frappe fort en proposant également des bundles exclusifs, avec un focus particulier sur le tout nouveau EA FC 26. Des packs incluant des manettes, des socles ou des stations de charge sont également disponibles.

Voici quelques packs proposés à prix réduit :

Retrouvez tous les packs en promotion sur la page de l'opération Playstation Cdiscount.

