Chaise de bureau ergonomique Flexispot BS5

Son design épouse les courbes du corps et offre des fonctions ergonomiques pensées pour un soutien complet.

L’appui-tête réglable s’adapte parfaitement au cou et soulage les tensions cervicales. Le système lombaire adaptatif épouse la courbure naturelle de la colonne vertébrale pour préserver un bon alignement. Le cadre triangulaire unique renforce la structure du dossier et améliore la stabilité globale de l’assise.

L’inclinaison est entièrement personnalisable : il suffit de choisir la résistance qui convient, facilement ajustable selon le poids de l’utilisateur. Avec un angle d’inclinaison allant jusqu’à 135°, il est possible de se reposer confortablement, réduisant ainsi la fatigue musculaire et les douleurs dorsales.

Le tissu en maille respirante du dossier favorise la circulation de l’air et aide à rester au frais même après de longues heures d’utilisation.

Le coussin d’assise en forme de double arche, doté d’une pente en cascade à l’avant et d’une mousse épaissie de 11 cm, procure un confort durable en réduisant la pression sur les jambes et en détendant les fesses.

La base solide à cinq branches, équipée de roulettes pivotantes à 360°, permet quant à elle des déplacements fluides, silencieux et respectueux du sol.

Vous pouvez en ce moment obtenir la chaise Flexispot BS5 à 199,99 € au lieu de 219,99 € sur le site officiel avec la livraison offerte.

Xiaomi 15T (12 + 256 Go)

Il est doté d'un écran 6,83" AMOLED 1,5K. Le taux de rafraîchissement atteint 120 Hz, tandis que le taux d’échantillonnage tactile de 480 Hz, extensible à 2 560 Hz en mode Game Turbo, assure une fluidité et une réactivité exceptionnelles.



Sa robustesse est assurée par une certification IP68, une résistance à l’eau jusqu’à 3 mètres de profondeur et un verre Gorilla Glass 7i plus résistant aux rayures. La certification TÜV Rheinland pour la basse lumière bleue, le Flicker Free et le respect du rythme circadien garantit une utilisation prolongée sans inconfort visuel.

La photographie est portée à un niveau professionnel grâce à la collaboration avec Leica. Le système triple caméra réunit un capteur principal de 50 MP avec objectif Leica Summilux à grande ouverture et technologie Light Fusion 800, un téléobjectif Leica de 50 MP offrant un rendu naturel des portraits et un ultra grand-angle de 12 MP à 15 mm pour des perspectives élargies. Le zoom fluide couvre une plage focale allant de 15 à 92 mm, permettant de capturer chaque scène, du plus proche au plus lointain.

Le mode Portrait principal, qui tire parti de plusieurs distances focales et d’un nouvel algorithme pour produire des clichés réalistes et détaillés, ainsi que par le mode de photographie de rue Leica, conçu pour capturer rapidement des instants authentiques. Les vidéos bénéficient d’un enregistrement en 4K à 60 fps avec prise en charge du Log 10 bits et du HDR10+.

À l’intérieur, la puissance est assurée par la puce MediaTek Dimensity 8400-Ultra associée au système Xiaomi HyperOS, garantissant fluidité et efficacité. La batterie de 5 500 mAh offre une autonomie prolongée et se recharge rapidement grâce à la technologie HyperCharge filaire 67 W.

Retrouvez le nouveau Xiaomi 15T (12 + 256 Go) à 603 € au lieu de 653 € en ce moment sur le site officiel, avec en plus un coupon de 20 € pour les nouveaux clients et un bonus reprise jusqu'à 100 €.

PC portable MSI gaming Crosshair 16 HX AI D2XWGKG-001FR

Il est équipé d’un écran 16 pouces QHD+ au format 16:10, offrant une résolution de 2560 x 1600 pixels, un taux de rafraîchissement de 240 Hz et une couverture colorimétrique de 100 % DCI-P3. Sa dalle de type IPS garantit des images fluides, précises et immersives, idéales pour le jeu comme pour la création.

Sous le capot, il intègre un processeur Intel Core Ultra 7 255HX associé à une carte graphique GeForce RTX 5070. Ce duo assure des performances de haut niveau, renforcées par le mode GPU discret (MUX) qui permet d’exploiter toute la puissance du GPU, ainsi que par la technologie MSI Overboost qui libère simultanément la pleine capacité du CPU et du GPU.

La gestion thermique est optimisée par le système Cooler Boost 5, une technologie de refroidissement exclusive combinant deux ventilateurs et cinq caloducs en cuivre, garantissant une température maîtrisée même lors de sessions intensives. La mémoire vive DDR5 de 16 Go et le SSD de 512 Go assurent vitesse, fluidité et réactivité dans toutes les tâches.

Le clavier est doté d’un rétroéclairage LED RGB personnalisable sur 24 zones via Mystic Light.

La technologie Nahimic 3 propose un son surround 3D immersif, compatible Hi-Res Audio pour une reproduction fidèle et détaillée de la musique et des effets sonores.

L'appareil bénéficie d’applications exclusives basées sur l’intelligence artificielle, comme AI Robot et MSI AI Engine, qui adaptent les performances et l’expérience utilisateur. Enfin, il fonctionne sous Windows 11 et supporte le Wi-Fi 6E et le Bluetooth 5.3.

Retrouvez le PC portable MSI gaming Crosshair 16 HX AI à 1 399,99 € grâce au code FDAYS100 sur Darty en ce moment.



