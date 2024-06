L'Agence spatiale européenne (ESA) a lancé le mardi 28 mai un nouveau satellite nommé EarthCARE, conçu pour étudier les conditions atmosphériques terrestres et le rôle des nuages dans l'évolution climatique. Il a été mis en orbite par une fusée Falcon 9 de SpaceX depuis la base de Vandenberg en Californie.

EarthCARE, fruit d'une collaboration entre l'ESA et l'agence japonaise JAXA, est parti pour effectuer une mission de trois ans à 400 km d'altitude. Pesant 2,2 tonnes et construit par Airbus, il vise à fournir des profils détaillés des nuages et des aérosols [Un aérosol est une suspension de particules fines solides ou liquides dans un gaz qui joue un rôle déterminant dans le climat et la météo en influençant entre autres la formation des nuages, NDLR].

Les instruments d'EarthCARE mesureront les profils verticaux, les vitesses de chute des particules et la répartition des gouttelettes d'eau et des cristaux de glace.

Le satellite embarque quatre instruments principaux : un lidar atmosphérique pour analyser les nuages fins et les aérosols, un radar de profilage des nuages pour étudier leur structure et dynamique, un imageur multispectral pour capturer des vues globales, et enfin un radiomètre à large bande pour mesurer le rayonnement solaire réfléchi et le rayonnement infrarouge sortant.

La mission d'EarthCARE promet de fournir des données précieuses pour comprendre les interactions entre les nuages, les précipitations et le rayonnement, et ainsi améliorer la précision des modèles climatiques [simulations informatiques utilisées pour comprendre et prévoir les tendances climatiques à long terme et des prévisions météorologiques, NDLR].