Notez bien cette date : le 12 août 2026. Ce jour-là, en fin d'après-midi, un spectacle céleste d'une rare intensité se produira au-dessus de la France. Pour la première fois depuis la célèbre éclipse de 1999, la Lune viendra masquer le Soleil, plongeant une grande partie du pays dans une pénombre spectaculaire.

Un événement qualifié par beaucoup d'"éclipse du siècle" pour l'Hexagone, qui promet d'attirer des millions de curieux, à condition de prendre les bonnes précautions.

Qu'est-ce qui rend cet événement si exceptionnel ?

C'est un alignement céleste comme la France n'en a pas connu depuis 27 ans. Le 12 août 2026, en fin de journée, la Lune passera entre la Terre et le Soleil, projetant son ombre sur notre planète. Si l'éclipse totale, où le disque solaire est entièrement masqué, ne sera visible que depuis une bande étroite passant par le nord de l'Espagne et l'Islande, la France métropolitaine bénéficiera d'une occultation quasi parfaite.





Ce rendez-vous astronomique est une occasion rare d'observer la couronne solaire et de ressentir la baisse de luminosité et de température en plein jour. Un moment unique qui rappelle la mécanique précise et grandiose de notre système solaire.

Où observer le spectacle en France ?

Pour profiter du meilleur point de vue, il faudra se tourner vers le sud-ouest. Biarritz sera la ville la plus chanceuse de l'Hexagone, avec un taux d'occultation incroyable de 99,5 %, frôlant la totalité juste avant le coucher du soleil. Mais le reste du pays ne sera pas en reste :





Bordeaux et Toulouse : jusqu'à 98 % d'occultation.

jusqu'à 98 % d'occultation. Bretagne et Vendée : environ 95 %.

environ 95 %. Paris : un très respectable 92 %.

Même dans l'est du pays, le phénomène restera impressionnant, avec 88 % d'occultation à Strasbourg. L'horaire tardif de l'événement, en fin d'après-midi, ajoutera une dimension crépusculaire particulière au spectacle.

Comment s'équiper pour observer l'éclipse en toute sécurité ?

C'est le point non négociable de l'événement : la sécurité. Regarder directement le Soleil, même partiellement éclipsé, peut causer des lésions oculaires graves et irréversibles, sans aucune douleur ressentie sur le moment. Il est donc impératif de s'équiper correctement.



Les lunettes de soleil, même superposées, sont totalement inefficaces et dangereuses. La seule protection valable consiste à utiliser des lunettes spéciales éclipse certifiées CE, conçues pour filtrer les rayons ultraviolets et infrarouges. Ces lunettes seront probablement disponibles en pharmacie, chez les opticiens ou dans les magasins spécialisés à l'approche de l'événement. Ne prenez aucun risque avec votre vue.

Foire Aux Questions (FAQ)

Puis-je utiliser mon smartphone pour photographier l'éclipse ?

Oui, mais avec d'extrêmes précautions. Pointer directement l'objectif de votre smartphone vers le Soleil sans protection peut endommager définitivement son capteur. Il est indispensable d'utiliser un filtre solaire spécialement conçu pour les appareils photo. Une fois protégé, privilégiez le zoom optique, un trépied pour la stabilité et le mode manuel pour ajuster l'exposition. Regarder l'éclipse via l'écran de votre téléphone est sans danger pour vos yeux.

Quelle est la différence entre une éclipse totale et quasi totale ?

Dans une éclipse totale, la Lune recouvre 100 % du disque solaire, plongeant la zone d'observation dans une obscurité comparable à la nuit et permettant de voir la couronne solaire à l'œil nu. Lors de l'éclipse du 12 août 2026 en France, un très fin croissant de soleil restera visible, même à Biarritz. La luminosité baissera donc de façon spectaculaire, mais il ne fera pas nuit noire.

Quand aura lieu la prochaine éclipse de cette ampleur en France ?

Les éclipses solaires totales sont extrêmement rares sur un territoire donné. La dernière en France métropolitaine remonte à 1999. La prochaine n'aura pas lieu avant le 3 septembre 2081. L'événement de 2026, bien que "seulement" quasi total, constitue donc une occasion à ne pas manquer pour toute une génération.