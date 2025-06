On commence avec les écouteurs Bluetooth Bose QuietComfort Ultra.

Grâce à la technologie CustomTune, ils analysent la forme de vos oreilles afin d’adapter le son de manière personnalisée.

Trois modes de réduction active du bruit s’adaptent à chaque situation : le mode Quiet, idéal pour se concentrer en silence, le mode Aware, qui laisse filtrer les sons environnants pour rester attentif à ce qui vous entoure, et le mode Immersion, pour une isolation sonore maximale.

Les Bose QuietComfort Ultra offrent jusqu’à 6 heures d’autonomie, réduites à 4 heures en mode Immersion. Une recharge rapide de 20 minutes permet de récupérer 2 heures d’écoute supplémentaires.

Les micros à réduction de bruit intégrés garantissent des appels d’une clarté exceptionnelle, tandis que les commandes tactiles intuitives facilitent le contrôle du volume, de la lecture, des appels et des modes d’écoute.

Retrouvez les Bose QuietComfort Ultra en noir à 159,99 € au lieu de 189,99 € en ce moment sur Cdiscount (prix de base de 299,95 €).



On continue avec le PC portable HP Envy x360 14-fa0000sf.

Équipé du processeur AMD Ryzen 7 8840HS avec une fréquence Boost pouvant atteindre 5,1 GHz, 8 cœurs et 16 threads, il offre des performances de haut niveau pour le multitâche, la création de contenu ou encore le divertissement. Ses 16 Mo de cache L3 assurent une réactivité remarquable.

Son écran tactile OLED 2,8K de 14 pouces délivre des images éclatantes aux contrastes profonds et aux couleurs intenses. Grâce à sa charnière rotative, le PC se transforme facilement en tablette.

La carte graphique AMD Radeon intégrée garantit des performances graphiques fluides, que ce soit pour le multimédia ou les applications créatives.

Enfin, le PC intègre 16 Go de mémoire vive ainsi qu'un SSD de 512 Go et est livré avec Windows 11 Famille préinstallé.

Le PC portable HP Envy x360 14-fa0000sf est disponible à 699,30 € au lieu de 885,52 €, soit une remise de 21 % sur Amazon.



Enfin, on termine avec la TV OLED LG 55B4 4K 55".

Grâce à la technologie OLED, les noirs sont absolus, les contrastes profonds et marqués et les couleurs riches.

Au cœur se trouve le processeur α8 AI 4K, conçu par LG. Il optimise intelligemment l’image et le son : les couleurs gagnent en profondeur, les scènes en clarté, tandis que le son devient plus riche et enveloppant.

Ce processeur permet également la virtualisation audio 9.1.2 à partir d’une simple source 2.0, offrant un son immersif qui vous entoure.

Fonctionnant sur webOS, le téléviseur vous donne accès à une large gamme d'applications de streaming, de jeux et de contenus en ligne.

Vous pouvez retrouver la TV OLED LG 55B4 4K 55" à 799,99 € au lieu de 1 097 € en ce moment sur Cdiscount.



À découvrir également sur GNT :