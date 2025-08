On commence avec les écouteurs ouverts Baseus Eli Sport 1.

Grâce à leur design non intra-auriculaire, les Eli Sport 1 réduisent les douleurs liées au port prolongé et préservent votre audition, offrant ainsi une écoute plus confortable. Le concept à oreilles ouvertes vous permet de rester attentif à votre environnement, pour une sécurité renforcée lors de vos entraînements ou trajets. Leur certification IPX4 garantit une résistance efficace à la sueur et aux éclaboussures, idéale pour une utilisation sportive ou par temps humide.

Équipés de haut-parleurs de 16,2 mm, les écouteurs délivrent un son riche, détaillé et dynamique. L’algorithme d’amplification des basses signé Baseus détecte les fréquences graves et les intensifie, pour des rythmes plus puissants, des basses profondes, des aigus clairs et des médiums bien définis.

Les Eli Sport 1 intègrent une conduite d’air spécialement conçue pour orienter le son directement vers vos oreilles, limitant ainsi les fuites sonores. L’embout incliné à 20° se place juste à l’extérieur du conduit auditif, garantissant une transmission optimale du son avec un minimum de perte.

Conçus pour rester bien en place, même pendant un entraînement intense, les écouteurs sont équipés d’un tour de cou amovible et de crochets d’oreille en fil à mémoire de forme en titane, qui s’adaptent à toutes les morphologies. Leur conception ultra légère et la répartition équilibrée du poids assurent un port discret et sans gêne.

Profitez de 7,5 heures d'écoute continue, étendues jusqu'à 30 heures grâce à l’étui de charge inclus. Les 4 microphones ENC associés à la réduction du bruit par intelligence artificielle isolent efficacement votre voix du bruit ambiant et du vent, garantissant des appels d’une clarté exceptionnelle.

Retrouvez les écouteurs Baseus Eli Sport 1 en blanc à 29,99 € grâce au code VCFI6JCP sur Amazon.



On enchaîne avec la montre connectée Garmin fenix E (47 mm).

Dotée d’un écran AMOLED de 1,3" ultra-lumineux et d’une lunette en acier inoxydable, elle vous accompagne partout, que ce soit à l’entraînement ou en pleine nature.

Améliorez vos performances grâce aux tout derniers plans d’entraînement personnalisés et aux nombreuses applications sportives intégrées. Que vous pratiquiez la course à pied, le cyclisme, la musculation ou d’autres disciplines, la fēnix E vous aide à progresser intelligemment, tout en évitant le surmenage.

Prenez soin de vous grâce à un suivi complet et en continu de votre fréquence cardiaque, de la respiration, du stress, du sommeil, et même de votre taux d’oxygène dans le sang (Pulse Ox).

Partez à l’aventure avec les capteurs ABC (altimètre, baromètre, compas) intégrés et explorez de nouveaux horizons grâce aux cartes TopoActive avec relief ombré, disponibles en téléchargement via Wi-Fi. Profitez également des cartes préchargées de parcours de golf et de stations de ski du monde entier.

Indiquez simplement la distance souhaitée, et la montre génère un itinéraire adapté avec des instructions virage par virage, en ajustant automatiquement votre parcours pour un retour à l’heure prévue, même en cas d’écart.

Recevez vos notifications directement au poignet, écoutez votre musique sans téléphone grâce au stockage embarqué, effectuez vos paiements avec Garmin Pay et partagez facilement vos itinéraires, emplacements ou séances avec vos amis équipés de dispositifs Garmin compatibles.

Avec jusqu’à 16 jours d’autonomie en mode montre connectée, la fenix E vous suit dans toutes vos expéditions sans vous lâcher.

La Garmin fenix E (47 mm) en argent avec bracelet noir est en promotion à 499,99 € sur la Fnac, soit 200 € de moins que son prix officiel de 699,99 €.

Enfin, on termine avec le casque Bluetooth Sony WH-1000XM5.

Grâce à la combinaison des processeurs HD QN1 et V1, il pousse la réduction de bruit active à un niveau supérieur : cette double technologie permet une isolation sonore optimisée, offrant une écoute immersive, claire et confortable, même dans les environnements bruyants. La qualité audio est exceptionnelle, avec un son haute résolution et des appels limpides, rendus possibles par la technologie Precise Voice Pickup et une conception spécifique qui protège les micros des bruits de vent.

Son diaphragme de 30 mm, spécialement conçu, restitue un son riche, précis et nuancé pour une immersion totale.

Le contrôle adaptatif du son ajuste automatiquement le niveau de réduction de bruit selon votre activité et votre environnement. Et avec la fonction Speak-to-Chat, la musique se met automatiquement en pause dès que vous commencez à parler, sans que vous ayez à toucher votre casque.

Profitez d’une autonomie allant jusqu’à 30 heures avec la réduction de bruit activée. Le WH-1000XM5 prend en charge la connexion simultanée à deux appareils, pour plus de flexibilité. De plus, le jumelage est simplifié grâce à Fast Pair (Android) et Swift Pair (PC/tablette).

Vous pouvez obtenir le casque Sony WH-1000XM5 en noir à 204,99 € grâce au code 15DES129 sur Cdiscount.

Pour information, le prix officiel du WH-1000XM5 est affiché à 329 € sur le site de Sony.



À découvrir également sur GNT :