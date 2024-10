Voici tout d'abord le Redmi Note 13 Pro Plus 256 Go - Noir.

Il est équipé d'un écran AMOLED incurvé de 6,67 pouces avec une couverture 100 % DCI-P3, une résolution 1,5K, un taux de rafraîchissement adaptatif de 120Hz et protégé par du verre Corning Gorilla Victus.

Son appareil photo principal de 200 MP, doté de la stabilisation optique (OIS) et électronique (EIS), permet de capturer des photos et vidéos toujours nettes.

Le smartphone est alimenté par le processeur Dimensity 7200, un octa-core gravé en 4 nm atteignant 2,8 GHz, avec une extension de mémoire jusqu'à 12 Go de RAM.

Certifié IP68, il est résistant à l'eau et à la poussière et offre un son immersif grâce à ses haut-parleurs stéréo Dolby Atmos. Il supporte également l'HyperCharge 120 W pour une recharge ultra rapide.

Retrouvez le Redmi Note 13 Pro Plus 256 Go en noir à 298,54 € au lieu de 399 €, soit une remise de 25 % sur Cdiscount avec la livraison gratuite. Pour information, le prix de base du Note 13 Pro Plus avec 256 Go s'élève à 471,90 €.

Ces autres remises vous attendent également :

Et ne manquez pas non plus :