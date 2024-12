On commence avec les écouteurs Bluetooth HONOR Earbuds X6.

Ils intègrent un haut-parleur dynamique de 10 mm, offrant des basses profondes et riches, tandis que leur diaphragme composite avec revêtement en titane délivre des aigus précis et détaillés. Équipés du DSP HiFi5, les écouteurs assurent un décodage audio professionnel.

Profitez de 9 heures d'écoute sur une seule charge ou de 40 heures avec l'étui, et une charge express de 10 minutes suffit pour 3 heures de musique.

Les écouteurs sont légers et conçus pour épouser parfaitement le contour de l'oreille, garantissant un maintien stable et confortable.

Les Earbuds X6 proposent 4 profils audio personnalisés : son original, basses renforcées, aigus éclatants ou voix chaleureuses, pour s'adapter à tous vos besoins d'écoute d’un simple geste.

En cas de perte, la fonction "Find Earbuds" permet de localiser vos écouteurs en les faisant émettre un bip sonore.

Les HONOR Earbuds X6 sont proposés à 29,99 € au lieu de 59,99 € (prix officiel), soit une remise de 50 % sur la boutique Orange.



On continue avec le HONOR Magic6 Pro 512 Go.

Il est doté d'un écran intégral LTPO de 6,8 pouces avec un taux de rafraîchissement adaptatif dynamique allant de 1 à 120 Hz. Conçu pour protéger vos yeux, l'écran optimise également la gestion de l'énergie.

La technologie HONOR AI Motion Sensing Capture, inspirée de l'analyse de 8 millions de mouvements couvrant 10 disciplines sportives, capture automatiquement vos moments sportifs avec précision. Profitez également d’un téléobjectif périscope de 180 MP offrant un zoom optique 2,5x et un zoom numérique jusqu’à 100x pour des détails saisissants.

Équipé d’une batterie ultra-haute capacité intégrant la puce HONOR E1 Power Enhanced, le Magic6 Pro garantit une efficacité énergétique optimale, même dans des environnements froids.

Le smartphone embarque le puissant processeur Snapdragon 8 Gen 3, associé à 12 Go de RAM, pour des performances de pointe.

Compatible avec la charge filaire HONOR SuperCharge 80W et la charge sans fil HONOR SuperCharge 66W (chargeur vendu séparément), le Magic6 Pro se recharge en un temps record. Sa certification IP68 lui assure une résistance à la poussière et à l’eau.

Vous pouvez obtenir le HONOR Magic6 Pro en noir à 699 € grâce au bonus reprise de 150 € sur la boutique Orange, soit une remise de 22 % par rapport à son prix officiel de 899,90 €.

Et enfin, on termine avec le PC portable Asus Vivobook R1502QA-EJ171W.

Il est doté d’un écran Full HD de 15,6 pouces avec un taux de rafraîchissement de 60 Hz, d'une dalle anti-reflets avec une luminosité de 250 nits et d'une couverture NTSC à 45%, pour un confort visuel optimal même sous différents éclairages.

Propulsé par le processeur AMD Ryzen 7 5800H/HS, doté de 8 cœurs et 16 threads, le Vivobook 15 excelle dans le multitâche et les tâches intensives. Avec une fréquence atteignant jusqu’à 4,4 GHz en mode Turbo et un cache de 20 Mo, il gère avec aisance le montage vidéo, la programmation ou encore les jeux.

La puce graphique intégrée AMD Radeon assure des performances suffisantes pour la majorité des applications multimédia, garantissant des visuels fluides et détaillés pour les films, les jeux ou les projets créatifs.

Conforme à la norme militaire US MIL-STD 810H, il se distingue par sa durabilité. Il est équipé d’une caméra HD 720p avec obturateur de confidentialité, d’un clavier chiclet ergonomique et d’un système audio SonicMaster pour un son clair et immersif. Avec une batterie de 42 WHrs et un adaptateur 65W, il offre une autonomie suffisante pour accompagner votre journée.

Le Vivobook intègre 16 Go de mémoire DDR4 (8 Go soudés et 8 Go extensibles) et un SSD M.2 NVMe PCIe 4.0 de 1 To. Il prend également en charge le WiFi 6E et le Bluetooth 5.3 et est livré avec Windows 11 Home.

L'Asus Vivobook R1502QA-EJ171W est en promotion à 579,99 € au lieu de 699,99 €, soit une remise de 17 % sur la Fnac.

