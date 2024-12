Voici tout d'abord le Eureka J12 Ultra.

Avec une puissance d’aspiration de 5 000 Pa et une batterie de 5200 mAh offrant jusqu’à 150 minutes d’autonomie, le J12 Ultra est idéal pour les grandes maisons et nettoie efficacement jusqu’à 300 m².

Il intègre une technologie d'intelligence artificielle avancée, capable de créer des modèles 3D précis des obstacles au sol. Cette innovation lui permet d’éviter les meubles, les objets divers et même les animaux de compagnie, tout en maintenant une efficacité optimale dans différentes conditions d’éclairage.

Sa station de base simplifie entièrement l’entretien grâce à ses fonctionnalités avancées : lavage automatique de serpillière, vidange automatique pouvant durer jusqu'à 75 jours et séchage à l'air chaud à 55°C. Ce système maintient la serpillière propre et prépare le robot pour chaque utilisation.

Grâce à son système de navigation basé sur le LiDAR et l’intelligence artificielle, le J12 Ultra identifie et contourne les obstacles tout en générant des trajets optimaux pour un nettoyage efficace autour des meubles et autres zones complexes.

Équipé de la détection ultrasonique de tapis, le robot propose quatre modes de nettoyage : aspiration et lavage simultanés, aspiration suivie de lavage, aspiration seule et lavage seul. Il s’adapte parfaitement à différents besoins, assurant un nettoyage en profondeur des tapis et un lavage impeccable des sols durs tout en évitant les tapis mouillés.

L'application dédiée vous permet de suivre les déplacements de l'aspirateur en temps réel, de planifier des nettoyages, d'ajuster les paramètres d'aspiration et de configurer des zones interdites ou des murs virtuels.

Retrouvez le robot aspirateur Eureka J12 Ultra en noir à 449,99 € ou en blanc à 426,99 € avec le coupon à cocher sur Amazon. Pour information, son prix officiel s'élève à 799,99 €.







Et voici quelques autres modèles d'aspirateurs robots laveurs en promotion en ce moment :

