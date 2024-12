Jusqu'au 16 décembre, c'est le retour des Brand Days HP sur Cdiscount : profitez de remises sur une sélection d'ordinateurs HP, avec en prime une réduction supplémentaire de 10 % dès 459 € d'achat grâce au code NOEL10PC, valable sur certains modèles.

Découvrez ci-dessous les ordinateurs les plus intéressants de l'opération.

Voici tout d'abord une petite présentation du PC portable gaming HP Victus 15-fb0202nf.

Il est doté d’un écran IPS Full HD de 15,6 pouces antireflet avec un taux de rafraîchissement de 144Hz.

Le Victus 15 embarque un processeur Ryzen 5-5600H avec 6 cœurs, capable d'atteindre une fréquence maximale de 4,2 GHz, ainsi qu'une carte graphique NVIDIA GeForce RTX 3050 équipée de 4 Go de VRAM. Le tout est accompagné de 16 Go de RAM DDR4 et d’un SSD de 512 Go.

Le PC prend également en charge le WiFi 6 et le Bluetooth 5.3 (Windows non inclus).

Retrouvez le PC portable gaming HP Victus 15-fb0202nf en promotion à 599,99 € au lieu de 799,99 €, soit une remise de 25 % sur Cdiscount. Une remise supplémentaire de -10% vous est également offerte sur ce modèle avec le code NOEL10PC.







D'autres ordinateurs HP sont à prix réduit pour l'opération Brand Days :

Retrouvez toute la sélection sur la page des Brand Days HP Cdiscount.

Consultez aussi notre top 3 des promos du jour avec Asus ZenFone 11 Ultra 512 Go, HONOR CHOICE Watch et TV Philips Ambilight ou encore nos bons plans écouteurs sans fil.