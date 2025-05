Voici en premier les écouteurs Bluetooth JBL Tune Beam 2.

Ils offrent un son puissant aux basses profondes grâce à la technologie JBL Pure Bass. Profitez d'une réduction de bruit adaptative qui atténue efficacement les sons extérieurs, tout en restant connecté à votre environnement grâce à la fonction Smart Ambient, qui vous permet de choisir ce que vous souhaitez entendre.

Grâce à deux microphones intégrés dans chaque écouteur, vos appels restent nets et clairs. Les bruits environnants sont efficacement réduits, pour une communication fluide, même en extérieur.

Écoutez votre musique pendant 10 heures d'affilée, avec jusqu’à 30 heures supplémentaires via l’étui de recharge lorsque la réduction de bruit est activée. Désactivez-la et profitez jusqu’à 12 heures d’écoute, accompagnées de 36 heures de charge dans l’étui.

Personnalisez l'audio via l’application JBL Headphones, et grâce à la connexion multipoint Bluetooth, basculez aisément entre vos appareils.

Les écouteurs sont certifiés IP54 pour une résistance à l’eau et à la poussière, et leur étui bénéficie d’une protection IPX2.

Retrouvez les JBL Tune Beam 2 en blanc ou turquoise à 79,99 € au lieu de 99,99 € (prix officiel), soit une remise de 20 % sur Amazon. Vous pouvez également les trouver en noir au même prix sur la Fnac ou chez Darty.



On continue avec la TV QLED Mini LED TCL 50Q7C 4K 2025 50".

Dotée de la technologie QLED Quantum Dot Pro, elle restitue un spectre de couleurs ultra-large, aux teintes riches et naturelles, avec une précision chromatique remarquable. Sa dalle 10 bits en 4K UHD (3840 x 2160 pixels) garantit des images nettes et détaillées, avec un rendu fidèle à la réalité.

Grâce au contraste dynamique Mega et au processeur AiPQ Pro boosté par l’IA Deep Learning, chaque scène est analysée et optimisée en temps réel. Résultat : des noirs profonds, des zones lumineuses bien gérées et un upscaling UHD performant, même pour les contenus de qualité inférieure.

La TCL 50Q7C prend en charge les principaux formats HDR : Dolby Vision IQ, HDR10+, HDR10 et HLG. La version IQ ajuste automatiquement les paramètres en fonction de la lumière ambiante, pour une image toujours optimale.

Le système audio 2.0 de 2 x 15 W, développé par Onkyo, délivre un son clair et puissant. Enrichi par les technologies Dolby Atmos, DTS Virtual:X et Dolby TrueHD, il crée une ambiance sonore immersive et détaillée, idéale pour le cinéma comme pour le jeu.

Propulsée par Google TV (Android TV 12), l’interface offre une navigation fluide et un accès instantané à vos plateformes. Le micro intégré permet de contrôler votre téléviseur et vos objets connectés à la voix via Google Assistant.

La TV intègre 4 ports HDMI 2.1, la compatibilité VRR, FreeSync Premium Pro, ALLM et eARC, et prend également en charge la 4K à 120 Hz.

Le téléviseur TCL QLED Mini LED 50Q7C 4K 2025 50" est proposé à 579 € au lieu de 699 € en ce moment sur Ubaldi. De plus, TCL vous rembourse 50 € pour l'achat de ce modèle jusqu'au 24 juin.

Enfin, on termine avec la Google Pixel Watch 3 - 41 mm Bluetooth.

Protégé par un verre Corning Gorilla Glass 5 3D, l’écran AMOLED LTPO haute résolution offre une excellente lisibilité tout en résistant aux chocs et aux rayures. Grâce aux certifications 5 ATM et IP68, la Pixel Watch 3 résiste sans problème à l’eau et à la poussière.

Elle est propulsée par la puce Qualcomm SW5100, assistée d’un coprocesseur Cortex M33, avec 2 Go de mémoire SDRAM et 32 Go de stockage eMMC, assurant une navigation fluide et une réactivité exemplaire. Côté autonomie, sa batterie de 307 mAh garantit jusqu’à 24 heures d’utilisation en mode Always-on, et jusqu’à 36 heures en mode économie d’énergie, avec une recharge rapide via USB-C.

La Pixel Watch 3 prend en charge le Bluetooth 5.3 et le WiFi et intègre des capteurs dédiés à la santé et au bien-être : fréquence cardiaque, baromètre, altimètre, capteur de température cutanée… De quoi suivre précisément votre activité et votre forme au quotidien.

La Google Pixel Watch 3 version 41 mm Bluetooth + WiFi est disponible en noir mat à 319,99 € chez Boulanger, soit une remise de 20 % par rapport à son prix officiel de 399 €.



