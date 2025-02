On commence avec les écouteurs Bluetooth Marshall Minor III.

Avec leur conception ouverte et ergonomique, ils intègrent des transducteurs personnalisés de 12 mm, offrant des basses profondes, des médiums harmonieux et des aigus cristallins.

La lecture s'interrompt ou reprend automatiquement lorsque vous insérez ou retirez un écouteur, grâce à la fonction de détection intelligente.

Profitez de 5 heures d'écoute en continu, avec une autonomie totale de 25 heures grâce à l'étui de charge, qui permet jusqu'à quatre recharges supplémentaires.

Une charge rapide de 15 minutes offre 1h30 d'écoute, et l’étui se recharge aussi bien sans fil qu'avec un câble USB-C.

Les Marshall Minor III sont en ce moment à 72,99 € sur Amazon, soit une remise de 26 % par rapport à leur prix officiel de 99 €.

On continue avec l'aspirateur robot Xiaomi S10+.

Avec une puissance d’aspiration de 4 000 Pa, il garantit un nettoyage en profondeur, tandis que sa batterie de 5 200 mAh lui offre jusqu’à 2 heures d’autonomie, couvrant ainsi plus de 200 m². Son mode de lavage manuel reproduit une pression élevée pour éliminer efficacement les taches.

Les lavettes à double épaisseur assurent une absorption optimale de l’eau tout en préservant les surfaces. Grâce à leur fixation auto-agrippante, elles se positionnent facilement sur le robot. Son réservoir d’eau de 200 ml permet de laver jusqu’à 150 m² en un seul cycle, avec un contrôle du débit sur trois niveaux.

Doté d’un système d’évitement des obstacles 3D ultra-précis, il détecte les bordures de tapis afin d’éviter toute projection d’eau. Sa navigation laser scanne l’environnement à 360° et génère une carte détaillée pour un parcours de nettoyage optimisé.

Grâce à l’application Xiaomi / Mi Home, personnalisez vos sessions de nettoyage, définissez des zones interdites et gérez plusieurs étages sans déplacer la station de charge.

Retrouvez l'aspirateur robot Xiaomi S10+ à 179,99 € au lieu de 449,99 € en ce moment sur le site officiel Xiaomi, avec en plus un coupon de -10 % à utiliser jusqu'au 2 mars inclus.



Enfin, on termine avec le nouveau mini PC BMAX B10 Pro.

Doté d’un processeur Intel Core i7-13620H avec une fréquence turbo pouvant atteindre 4,9 GHz, il offre des performances puissantes adaptées aux tâches exigeantes. Il est équipé d’un GPU Intel Iris Xe, idéal pour le multitâche, la bureautique avancée et le divertissement multimédia.

Avec 24 Go de mémoire LPDDR5 et un SSD NVMe de 1 To, il garantit une réactivité optimale et un stockage rapide pour toutes vos applications et fichiers. De plus, son emplacement SSD M.2 2280 permet d'étendre facilement la capacité de stockage selon vos besoins.

Côté connectivité, l'appareil prend en charge le WiFi 6 et le Bluetooth 5.2, assurant ainsi des connexions rapides et stables. Son panel de ports inclut 4 ports USB, un port HDMI, un port DisplayPort (DP), une prise casque, un port USB Type-C et un port RJ45.

Pour un refroidissement efficace, il adopte un système inspiré des capsules spatiales, garantissant une dissipation thermique optimale même lors d’une utilisation intensive.

Le mini PC est livré avec Windows 11 et supporte également Ubuntu en dual-boot.

Le BMAX B10 Pro est proposé à 388,03 € au lieu de 468,35 €, soit une remise de 17 % en ce moment sur AliExpress avec livraison gratuite depuis la France.



