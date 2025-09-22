On commence ce spécial écouteurs à oreilles ouvertes avec les Baseus Eli Sport 1.

Les écouteurs Baseus Eli Sport 1 adoptent un circuit d’air ouvert et un design non intra-auriculaire qui réduit les gênes liées au port prolongé et contribue à protéger l’audition. Avec leur conception à oreilles ouvertes, ils permettent de rester attentif à l’environnement, et leur étanchéité IPX4 les protège contre la sueur et les éclaboussures.

Ils intègrent de grands haut-parleurs de 16,2 mm capables de délivrer un son riche et détaillé, avec des basses profondes, des aigus clairs et des médiums bien définis. L’algorithme d’amélioration des basses développé par Baseus analyse et amplifie les basses fréquences pour renforcer le rythme et l’impact sonore.

La technologie acoustique directionnelle guide le son directement vers vos oreilles, limitant ainsi les fuites sonores. L’embout incliné à 20° est conçu pour se positionner juste à l’extérieur du conduit auditif, optimisant la transmission sonore tout en minimisant les pertes.

Pensés pour le confort et la stabilité, les écouteurs disposent d’un tour de cou amovible idéal pour les séances sportives intenses. Leurs crochets ergonomiques en fil à mémoire de forme en titane s’adaptent à toutes les morphologies d’oreilles, tandis que leur légèreté et la répartition équilibrée du poids offrent une sensation de port naturel, même sur de longues périodes.

Côté autonomie, ils assurent jusqu’à 7,5 heures de lecture continue, et jusqu’à 30 heures avec l’étui de charge. Équipés de 4 microphones ENC et d’une réduction de bruit assistée par IA, ils captent la voix avec précision et filtrent efficacement les bruits ambiants ainsi que le vent, garantissant des appels d’une grande clarté.

Les Baseus Eli Sport 1 sont disponibles en blanc à 39,99 € en ce moment sur Amazon (prix officiel 79,99 €).

