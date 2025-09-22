Pack graveur laser Mecpow X3 Pro 10W + Plateau laser H44

Équipé d’un laser à diode de 10W avec une mise au point réduite à 0,06 x 0,08 mm et une précision de 0,01 mm, il permet d’obtenir des gravures nettes et profondes. Grâce à cette puissance et à la petite taille du spot, il est capable de couper une planche de bois jusqu’à 20 mm d’épaisseur et une plaque d’acrylique jusqu’à 15 mm.

Côté sécurité, le X3 Pro dispose d’un capteur de flamme et d’un capteur gyroscopique qui déclenchent une alarme et arrêtent immédiatement la machine en cas de départ de feu ou d’inclinaison excessive. Des interrupteurs de fin de course empêchent la machine de dépasser ses limites de fonctionnement et réduisent ainsi l’usure. Un bouton d’arrêt d’urgence permet de couper le processus à tout moment, tandis qu’une serrure de sécurité empêche toute utilisation non autorisée.

La pompe à air fournie, capable de délivrer un débit maximal de 30 litres par minute, permet de maintenir une découpe propre en éliminant efficacement fumée et débris. Le bouton réglable permet d’ajuster le flux d’air selon les besoins.

La mise au point est simple et rapide grâce à la focale fixe et à l’écran de mise au point fourni. Il suffit d’abaisser la tête laser jusqu’au contact avec l’écran placé sur l’objet, puis de retirer celui-ci, ce qui garantit une précision optimale sans réglages complexes.

Pour la protection des yeux, le module laser intègre un écran filtrant qui limite la diffusion de la lumière, complété par une paire de lunettes de sécurité incluse pour un usage plus sûr.

Enfin, le Mecpow X3 Pro est polyvalent et peut graver différents matériaux tels que le bois, l’acrylique, le cuir, le tissu, le bambou ou encore l’acier inoxydable. Il est compatible avec LaserGRBL (Windows) et LightBurn (Windows et MacOS), et prend en charge de nombreux formats de fichiers, parmi lesquels JPG, PNG, DXF, TIF, PDF, SVG, AI, NC et BMP.

Casque gaming sans fil HyperX Cloud III S

Le Cloud III se distingue par son impressionnante autonomie pouvant atteindre 120 heures.

Ses haut-parleurs inclinés de 53 mm offrent un son riche et immersif qui amplifie l’intensité de chaque partie. Le microphone amovible, amélioré pour une captation claire et cristalline, intègre un filtre en maille réduisant les bruits parasites ainsi qu’un indicateur LED de mise en sourdine pour un contrôle instantané.

Conçu pour durer, le Cloud III repose sur un cadre en aluminium flexible qui lui confère robustesse et résistance. Il intègre également une mousse à mémoire de forme dans le bandeau et les coussinets, recouverts de cuir synthétique souple de haute qualité, offrant un ajustement agréable sur toute la tête.

realme 12 Pro 5G (12 + 512 Go)

Son écran incurvé de 6,7 pouces à 120 Hz assure une fluidité remarquable. La technologie Pro-XDR optimise l’affichage des photos HDR en restituant toute la plage dynamique pour un rendu fidèle et naturel.

Le realme 12 Pro intègre un capteur IMX890 OIS conçu pour offrir une qualité photo avancée. Il propose trois filtres inspirés de films célèbres qui modifient le ton, le style et les couleurs, permettant de capturer des portraits au rendu cinématographique et personnalisé.

Côté performances, le smartphone est propulsé par le processeur Snapdragon 6 Gen 1 gravé en 4 nm. Avec un score de plus de 590 000 sur AnTuTu, une fréquence allant jusqu’à 2,2 GHz et un CPU octa-core, il assure une fluidité exemplaire, tandis que la technologie Dual-Operator Aggregation offre une vitesse de connexion pouvant atteindre 2,475 Gbps.

Enfin, la batterie de 5000 mAh associée à la charge rapide 67 W SUPERVOOC garantit une autonomie d’une journée complète : il suffit de 19 minutes pour passer de 1 à 50 %.

