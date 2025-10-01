Barre de son Ultimea Poseidon D80 Boom

L’Ultimea Poseidon D80 Boom est une barre de son 7.1 Dolby Atmos de nouvelle génération, équipée d’un caisson de basses agrandi qui offre 33 % de graves supplémentaires par rapport à la D80 classique. Conçue pour le home cinéma, le gaming et l’écoute musicale, elle délivre un son surround cinématographique, des basses profondes et un réglage audio intelligent directement depuis l’application Ultimea.

Grâce à ses huit haut-parleurs de précision, la D80 Boom restitue un son haute résolution avec une clarté remarquable, tandis que son système audio spatial à 360° assure une immersion totale. Ses 500 W de puissance de crête permettent de profiter d’un rendu sonore ample et dynamique, quel que soit le type de contenu. Compatible avec Dolby Atmos, elle garantit une scène sonore réaliste et enveloppante.

Sa connectivité complète, incluant HDMI eARC, optique, AUX et passthrough 4K HDR, la rend parfaitement adaptée aux configurations modernes, que ce soit avec une télévision, une console ou un lecteur multimédia. L’application Ultimea ajoute un niveau de personnalisation avancé avec pas moins de 121 préréglages et un égaliseur 10 bandes pour ajuster le rendu selon vos préférences.

Comparée à son prédécesseur, la D80, elle se distingue par des basses plus profondes et un impact sonore renforcé.

La Poseidon D80 Boom propose différents modes adaptés au cinéma, à la musique, au gaming, aux séries ou encore au sport, ce qui en fait une barre de son polyvalente capable d’offrir une expérience adaptée à chaque usage.

Retrouvez la Ultimea Poseidon D80 Boom à 229 € grâce au code NNNFRUPD80B sur Geekbuying avec livraison gratuite depuis l'UE.

PC portable Lenovo IdeaPad Slim 3 15IRH10

Ce PC portable de 15,3 pouces est équipé d’un écran WUXGA IPS en 1920 x 1200 pixels, offrant une image nette et des couleurs précises.

Sous le capot, il embarque un processeur Intel Core i5-13420H de 13ème génération, doté de 8 cœurs hybrides (4 Performance et 4 Efficient) avec des fréquences allant jusqu’à 4,6 GHz pour les cœurs P et 3,4 GHz pour les cœurs E. Associé à 24 Go de RAM DDR5, il assure une excellente fluidité en multitâche, même pour les applications gourmandes.

Le stockage est confié à un SSD M.2 NVMe PCIe 4.0 de 1 To. La partie graphique repose sur l’Intel UHD Graphics intégré, suffisant pour la bureautique avancée, la lecture multimédia et les usages quotidiens.

Côté connectivité, le PC prend en charge le Wi-Fi 6 et le Bluetooth 5.2. Deux haut-parleurs stéréo de 2 W complétés par la technologie Dolby Audio offrent un rendu sonore clair et immersif.

Le Lenovo IdeaPad Slim 3 15IRH10 est en ce moment à 534,99 € grâce au code COCORICO15 sur Cdiscount.

Caméra de surveillance solaire extérieure eufy Solar Wall Light Cam S120

Cette caméra avec éclairage intégré assure à la fois la surveillance extérieure et l’éclairage de vos espaces, avec une luminosité de 300 lumens. La lumière, suffisamment puissante mais non intrusive, s’active automatiquement en cas de mouvement pour plus de sécurité.

Grâce à son panneau solaire intégré, deux heures d’ensoleillement suffisent pour fournir plus d’une journée d’énergie à la caméra. Sa batterie interne permet jusqu’à 60 jours d’autonomie en mode Économie d’énergie.

Profitez d’un flux en direct et d’enregistrements en Full HD 2K avec vision nocturne en couleur. Même dans l’obscurité, les images restent nettes et détaillées.

Équipée d’un capteur PIR capable de détecter un mouvement à 7,6 mètres, la caméra envoie une alerte en temps réel. Depuis l’application eufy Security, vous pouvez dialoguer via l’audio bidirectionnel, déclencher la sirène de 105 dB et activer les projecteurs pour repousser les intrus, où que vous soyez.

Les vidéos sont stockées localement pendant 60 jours, avec la possibilité d’étendre la capacité jusqu’à 16 To via HomeBase 3, pour conserver plusieurs années d’enregistrements en toute sécurité.

Vous pouvez obtenir la eufy Solar Wall Light Cam S120 à 59,99 € en ce moment sur Amazon (prix officiel 99 €).



