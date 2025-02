Direction la Fnac et Darty aujourd'hui où de nombreuses offres nous attendent, à savoir :

Fnac : jusqu'à -30 % sur le rayon high-tech ainsi que des réductions supplémentaires au panier sur une sélection de TV Samsung jusqu'à ce soir 23h59.





: ainsi que des réductions supplémentaires au panier sur une jusqu'à ce soir 23h59. Darty : 15 € offerts en carte cadeau (limitée à 120 €) tous les 150 € d'achat sur les univers Petit électroménager, Son, Mobilité Urbaine et Imprimantes avec le code COEUR150 OU dès 600 € sur les univers Informatique Apple & hors Apple, Téléphonie & Objets connectés et Prise de vue avec le code COEUR600.

Voici donc un petit florilège de promotions disponibles chez les deux enseignes en ce moment.

Les meilleures offres Fnac de la semaine

Les meilleures offres Darty de la semaine

Retrouvez toutes les meilleures offres du moment sur les pages des bons plans Darty et Fnac.

Et n'hésitez pas non plus à aller voir notre top 3 des promos de la journée (montre connectée HUAWEI Watch GT 5, barre de son LG SQC4R et smartphone gaming ASUS ROG Phone 9 Pro) ainsi que notre sélection d'enceintes sans fil de fête à prix réduit !