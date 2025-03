Voici pour commencer un focus sur la TV QLED Hisense 55E7NQ 4K 55''.

Elle offre une qualité d'image exceptionnelle avec des couleurs vives et des contrastes saisissants. Grâce à sa compatibilité avec les formats HDR tels que Dolby Vision, HDR10+ et HLG, chaque scène est rendue avec une précision et une profondeur remarquables.

De plus, le Mode Jeu Auto (ALLM) garantit un jeu fluide en réduisant automatiquement le temps de latence, offrant ainsi une réactivité optimale.

Le téléviseur est également équipé du système d'exploitation VIDAA, offrant une interface intuitive et un accès simplifié à une multitude d'applications et de services de streaming.

Retrouvez la TV QLED Hisense 55E7NQ 4K 55'' à 404,39 € au lieu de 657,02 €, soit une remise de 38 % sur Cdiscount.



Et voici quelques autres modèles QLED à prix réduit en ce moment :

