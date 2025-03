On commence avec la HONOR MagicPad2 256 Go.

Équipée d’un écran OLED 3K UHD de 12,3 pouces avec un taux de rafraîchissement de 144 Hz, elle offre une fluidité remarquable et une immersion renforcée grâce à son rapport écran-corps de 92 %.

Son processeur Snapdragon 8s Gen 3, gravé en 4 nm par TSMC, garantit des performances optimales pour le multitâche, la bureautique, les jeux et le rendu graphique.

Son système audio avancé doté de huit subwoofers offre un champ sonore ultra-large de 100° et une certification IMAX Enhanced pour un son immersif et puissant.

Avec sa batterie haute capacité de 10 050 mAh et sa charge rapide 66W, profitez d’une journée entière de lecture vidéo avec une seule charge.

Côté photo, la tablette embarque un capteur principal de 13 MP et une caméra frontale de 9 MP, parfaits pour des clichés nets et détaillés.

Vous pouvez obtenir la HONOR MagicPad2 à 474,90 € au lieu de 599,90 € sur le site officiel grâce au coupon de -5%, offert en vous abonnant à la newsletter.



Vous pouvez également réduire davantage le prix en vous connectant à l'application MY HONOR et en utilisant les 2 000 points reçus (100 points = 1 €).

Le clavier et le stylet sont offerts en ce moment.

On passe à l'écran PC gaming incurvé Gigabyte G34WQCP.

Il est doté d'une dalle VA incurvée 1500R de 34 pouces, offrant une résolution WQHD au format 21:9 pour une immersion totale.

Avec un taux de rafraîchissement ultra-fluide de 180 Hz et un temps de réponse de 1 ms, chaque image est affichée avec une netteté et une réactivité exceptionnelles.

Profitez d’une saturation des couleurs précise avec 90 % DCI-P3 et 120 % sRGB, ainsi qu’une profondeur de couleurs de 8 bits, garantissant des visuels éclatants et détaillés.

Compatible DisplayHDR 400 et FreeSync Premium, l'écran réduit les déchirures d’image et améliore la fluidité pour un rendu encore plus immersif.

Retrouvez l'écran PC gaming Gigabyte G34WQCP à 314,01 € au lieu de 350,19 € en ce moment sur Cdiscount avec livraison gratuite.



Enfin, on termine avec la souris gaming sans fil Razer Basilisk V3 X HyperSpeed.

Son capteur optique Razer 5G 18K garantit une précision exceptionnelle, avec un suivi ultra-réactif et précis au pixel près, parfaitement adapté à tous les styles de jeu.

Avec ses 9 boutons programmables, la souris offre une multitude de combinaisons de commandes et de macros pour un contrôle personnalisé.

Profitez d’une connexion ultra-rapide et à faible latence grâce à la technologie HyperSpeed Wireless (2,4 GHz), ou basculez en mode Bluetooth pour une autonomie prolongée. Un système de gestion multi-appareil simplifie votre configuration.

Les switchs mécaniques Razer de 2ème génération, dotés de points de contact plaqués or, assurent une durabilité accrue, pouvant atteindre 60 millions de clics.

Grâce à l’éclairage personnalisable Razer Chroma RGB, profitez d’effets lumineux dynamiques parmi 16,8 millions de couleurs, avec une synchronisation possible sur des centaines de jeux compatibles.

La souris offre également une autonomie allant jusqu’à 285 heures.

La souris gaming Razer Basilisk V3 X HyperSpeed est proposée à 60,44 € sur Rue du Commerce avec la livraison offerte, soit une remise de 24 % par rapport à son prix officiel de 79,99 €.

À découvrir également sur GNT :