Voici tout d'abord les Xiaomi Buds 5 Pro.

Grâce à leur design coaxial à double amplificateur, combinant un haut-parleur de graves de 11 mm avec diaphragme en titane et un tweeter céramique piezoélectrique de 10 mm, ils produisent un son équilibré, précis et fidèle dans toutes les fréquences.

Certifiés Hi‑Res Audio Wireless, ils prennent en charge l’audio LDAC jusqu’à 24 bit / 96 kHz, délivrant un rendu ultra‑HD sans distorsion.



Avec deux modes son immersifs (Music et Video) optimisés par l’équipe Golden Ear de Harman AudioEFX, vous profitez tour à tour d’une ambiance de concert ou d’un rendu cinématographique selon le contenu.

La réduction active du bruit atteint jusqu’à 55 dB, en s’adaptant automatiquement à l’environnement grâce à des réglages multi-niveaux. Vous pouvez aussi choisir parmi plusieurs modes de transparence pour rester conscient de votre environnement lorsque nécessaire.

En mode Bluetooth classique, l’autonomie atteint jusqu’à 8h d’écoute par charge, et jusqu’à 38h avec le boîtier de recharge. Une charge rapide de 5 minutes procure environ h d’écoute supplémentaire.

La connectivité repose sur le Bluetooth 5.4 avec multipoint, compatible LE Audio pour une latence ultra faible (environ 50 ms), idéale pour le jeu et les contenus vidéo sans déphasage.

La qualité des appels est assurée par trois micros couplés à un algorithme d’IA capable de réduire efficacement les bruits ambiants, même par vent de 9 m/s.

Retrouvez les Xiaomi Buds 5 Pro titane à 179,99 € en ce moment sur Cdiscount, soit une économie de 18 % par rapport à leur prix officiel de 219,99 €. Vous pouvez également les trouver au même prix en blanc.





