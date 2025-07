On commence ce top 3 avec la Xiaomi Pad 7 (12 + 256 Go).

Son écran 3,2K ultra-détaillé est capable d’atteindre une fréquence de rafraîchissement jusqu’à 144 Hz selon les applications utilisées. Il offre une fluidité remarquable, accompagnée d’une couverture étendue de l’espace colorimétrique et d’une luminosité HBM assurant une parfaite lisibilité, même en plein soleil. Certifiée trois fois par TÜV Rheinland, la tablette est conçue pour préserver le confort visuel en réduisant la fatigue oculaire.

L’écran est protégé par un revêtement Nano Texture antireflet, qui élimine jusqu’à 99 % des reflets lumineux et réduit la réflectivité de 65 %, garantissant une visibilité optimale, y compris en extérieur. Son support réglable permet une inclinaison de 0° à 124°, s’adaptant facilement à chaque usage et chaque posture.

Côté son, la tablette intègre un mode Volume Boost qui double la puissance audio. Associé à quatre haut-parleurs haute fidélité, il crée un son surround 3D immersif.

Sous le capot, on retrouve un processeur Snapdragon série 7 gravé en 4 nm, qui assure des performances fluides et réactives, même face aux applications les plus exigeantes. La charge rapide 45 W permet de retrouver rapidement de l’autonomie grâce à un chargeur Xiaomi compatible.

Avec HyperOS 2, la Xiaomi Pad 7 assure une communication fluide entre vos appareils. Elle permet de recevoir des appels, de passer d’une application à l’autre sans interruption, de se connecter automatiquement à un point d’accès mobile ou encore de partager des fichiers instantanément via NFC.

Retrouvez la Xiaomi Pad 7 (12 + 256 Go) en gris à 286,99 € sur AliExpress avec livraison gratuite depuis la France.

Vous pouvez également attendre demain et utiliser le code FRCD30 afin de bénéficier d'une réduction à l'occasion du Choice Day (débute à minuit).



On enchaîne avec le mini PC NiPoGi E3B.

Il intègre un processeur Ryzen 7 7730U, issu de l’architecture Zen 3 et gravé en 7 nm par TSMC, capable d’atteindre une fréquence maximale de 4,5 GHz avec ses 8 cœurs et 16 threads. Cette configuration assure une excellente fluidité dans le multitâche, que ce soit pour travailler, créer ou jouer, avec en prime une consommation maîtrisée grâce à un TDP de base de 15 W.

L’E3B s’appuie également sur les capacités graphiques de l’AMD Radeon intégrée, qui fonctionne à 2000 MHz avec 8 unités de calcul. Cette puissance permet de profiter d’un affichage fluide jusqu’en 4K, que ce soit pour du streaming, du montage vidéo ou une utilisation multimédia avancée.

Côté mémoire, il embarque 16 Go de RAM DDR4 à 3200 MHz et le stockage est confié à un SSD NVMe PCIe de 512 Go. La mémoire peut être étendue jusqu’à 64 Go et le stockage jusqu’à 4 To.

Conçu pour gérer plusieurs écrans simultanément, le mini PC prend en charge l’affichage 4K à 60 Hz via ses ports HDMI 2.0, DisplayPort 1.4 et USB Type-C.

En matière de connectivité, il supporte le WiFi 6 et le Bluetooth 5.2. Il est également fourni avec un support VESA pour un montage mural ou à l’arrière d’un écran, et propose une connectique complète incluant USB 3.2 Gen2, HDMI, DP, RJ45, Type-C et audio.

Vous pouvez obtenir le NiPoGi E3B à 335,79 € grâce au code 579JGUB9 sur Amazon en ce moment.



Et enfin, on termine avec l'écran PC gaming OLED / Smart TV LG UltraGear 39GX90SA-W.

Ce moniteur incurvé de 39 pouces adopte un format ultra-large 21:9 avec une courbure 800R, et sa dalle OLED WOLED offre une résolution WQHD (3440 × 1440 px) pour des images immersives et détaillées.

Avec un taux de rafraîchissement de 240 Hz et une réactivité de seulement 0,03 ms (GtG), il assure une fluidité extrême dans les jeux les plus rapides, sans flou ni artefacts. La couverture des couleurs atteint 98,5 % du DCI-P3, avec un contraste typique de 1 500 000 :1, pour des noirs profonds et des visuels éclatants. En mode HDR, il peut atteindre jusqu’à 1 300 nits de luminosité maximale, avec un pic typique autour de 275 cd/m² en SDR.

Doté de la plateforme webOS 24, il fait office de véritable Smart TV : accès direct aux services de streaming comme Netflix, Disney+, HBO Max ou encore Amazon Luna, ainsi qu’à plus de 300 chaînes gratuites via LG Channels. Compatible AMD FreeSync Premium et NVIDIA G‑Sync, il garantit une synchronisation parfaite avec votre carte graphique, pour une expérience sans déchirures d’image, que ce soit sur PC ou console.

Côté connectique, il propose deux ports HDMI 2.1, un DisplayPort 1.4, un USB‑C avec Power Delivery 65 W, un port Ethernet, des ports USB-A, ainsi qu’une sortie audio 3,5 mm pour un usage polyvalent en toute simplicité.

L'écran PC gaming OLED / Smart TV LG UltraGear 39GX90SA-W est en promotion à 1 099,99 € au lieu de 1 599,99 € (prix officiel), soit une remise de 31 % sur Rakuten (vendeur Boulanger).

44 € seront également crédités sur votre cagnotte après l'achat.

