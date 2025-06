Voici tout d'abord la barre de son Sennheiser AMBEO Soundbar Plus.

Équipée de la technologie AMBEO, elle recrée un véritable système home cinéma 7.1.4, vous plongeant dans un son surround riche et immersif. Elle prend en charge de nombreux formats audio, dont Dolby Atmos, DTS:X, MPEG-H et 360 Reality Audio.

Avec ses 7 haut-parleurs large bande et ses 2 subwoofers, elle garantit une qualité sonore exceptionnelle. Son installation est facilitée grâce à un système d’auto-étalonnage qui ajuste automatiquement le rendu sonore en fonction de l’acoustique de votre pièce.

L'AMBEO Soundbar Plus est équipée d’une sortie HDMI eARC, de deux entrées HDMI 2.0a ainsi que d’entrées optique et auxiliaire. Sa connectivité sans fil inclut Bluetooth, AirPlay 2 et Chromecast intégré, pour un accès facile à vos contenus depuis n’importe quel appareil.

Retrouvez la Sennheiser AMBEO Soundbar Plus à 990 € au lieu de 1 290 €, soit une remise de 23 % chez Boulanger.

Pour rappel, son prix officiel s'élève à 1 499 €.



On continue avec encore quelques belles promotions :

