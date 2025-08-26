On commence avec une petite présentation de l'HP 527sh.

Profitez d’une image nette et fluide avec cet écran 27 pouces Full HD doté d’une dalle IPS antireflet, d’un temps de réponse de 5 ms, d’une luminosité de 300 nits, d’un taux de contraste 1500:1 et d’un rafraîchissement de 100 Hz. La couverture sRGB à 99 % garantit des couleurs précises et fidèles, idéales pour le travail comme pour le divertissement.

Son pied ergonomique réglable en hauteur et en inclinaison favorise une position de travail optimale.Avec son design à micro-bords sur trois côtés, il est parfait pour les configurations multi-écrans. Côté connectivité, comptez sur 2 ports HDMI et 1 VGA.

Pour plus de confort visuel, le filtre HP Eye Ease certifié Eyesafe réduit la lumière bleue sans altérer la qualité d’affichage.

Vous pouvez retrouver le moniteur HP 527sh à 130 € au lieu de 149 € en ce moment sur Amazon.

Les modèles suivants sont également proposés à prix réduit sur Amazon :

Et ne ratez pas non plus notre top 3 des promos du jour avec aspirateur robot Xiaomi S20+, enceinte connectée Sonos Era 100 et casque Bluetooth Nothing Headphone (1) ou encore notre sélection d'écouteurs sans fil en réduction !