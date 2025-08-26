Xiaomi Robot Vacuum S20+

Doté d’une puissance d’aspiration de 6 000 Pa et d’un système de double serpillière rotative, il élimine efficacement poussières, poils d’animaux et taches incrustées. Grâce à sa navigation laser LDS 360°, il cartographie rapidement votre intérieur et planifie des parcours précis pour un nettoyage optimal jusque dans les moindres recoins.

Le S20+ détecte les obstacles et les zones étroites, évite les chutes et relève automatiquement ses serpillières lorsqu’il identifie un tapis, activant alors le mode Boost pour une aspiration renforcée. Ses 4 modes de nettoyage et 4 vitesses d’aspiration s’adaptent à tous vos besoins, du quotidien aux nettoyages en profondeur.

Équipé d’une batterie de 5 200 mAh offrant jusqu’à 170 minutes d’autonomie, il convient parfaitement aux grandes surfaces. Vous pouvez le contrôler facilement via l’application Xiaomi Home, programmer des cycles, définir des zones interdites et même utiliser la commande vocale avec Alexa ou Google Assistant.

Retrouvez le Xiaomi S20+ en blanc à 159,99 € au lieu de 249,99 € (prix officiel) en ce moment sur Cdiscount. Il est également disponible en noir au même prix.

Enceinte connectée Sonos Era 100

Elle délivre un son stéréo équilibré avec des basses profondes, quel que soit le volume ou l’environnement d’écoute. Grâce à la technologie Trueplay, un simple clic dans l’application suffit pour analyser l’acoustique de votre pièce et ajuster automatiquement l’égalisation, afin d’offrir un rendu sonore optimal et fidèle.

Associez deux enceintes pour créer un champ sonore encore plus immersif et contrôlez votre système à la voix avec Sonos Voice Control. Compatible WiFi 6 et Bluetooth 5.0, elle assure une connexion rapide, stable et fluide en toutes circonstances.

La Sonos Era 100 est disponible en noir ou blanc à 164,46 € au lieu de 188 €, soit une remise de 13 % sur Amazon Espagne (prix officiel 229 €). Les frais de port s'élèvent à 8,48 €.

Nothing Headphone (1)

Le Headphone (1) est pensé pour vous accompagner toute la journée : jusqu’à 35 heures d’autonomie avec la réduction de bruit active et jusqu’à 80 heures sans ANC. Une charge rapide de 5 minutes suffit pour profiter de 5 heures de musique supplémentaires.

La réduction de bruit active hybride analyse l’environnement toutes les 600 ms et ajuste son efficacité en temps réel grâce à ses micros double entrée, offrant un son pur et sans perturbation.

Côté audio, le casque prend en charge LDAC, l’USB-C et le jack 3,5 mm, avec certification Hi-Res Wireless et lecture en 24 bits/96 kHz, pour un son haute fidélité, en filaire comme en sans fil.

Son confort est assuré par des coussinets en PU doux et résistants, un ajustement ergonomique et une profondeur de coques optimisée, réduisant la pression pour un port agréable sur toutes les têtes.

Pour les appels, quatre micros avec IA et la Clear Voice Technology, entraînée sur plus de 28 millions de scénarios, garantissent une voix claire et naturelle, même dans un environnement bruyant ou en extérieur.

Testé selon plus de 50 protocoles (torsion, chutes, sueur, températures…), le casque bénéficie d’une certification IPX2 contre l’eau et la poussière, assurant une durabilité à toute épreuve.

Le Nothing Headphone (1) en noir ou blanc est en promotion à 249 € au lieu de 299 € (prix officiel) en ce moment sur Amazon.

Vous pouvez également le trouver au même prix sur Rakuten vendu par Boulanger avec 25 € offerts sur votre cagnotte.



