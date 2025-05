On commence avec l'écran gaming Koorui 34E6UC.

Cet écran PC incurvé de 34 pouces, avec une résolution WQHD de 3440 x 1440 pixels, offre une image nette et détaillée. Sa courbure 1000R favorise une immersion naturelle, tandis que la couverture colorimétrique sRGB 100 %, DCI-P3 90 % et les 16,7 millions de couleurs assurent un rendu fidèle et équilibré. La prise en charge du HDR 400 améliore la lisibilité des détails, pour un affichage plus nuancé et agréable.

L'écran propose un taux de rafraîchissement ultra fluide de 165 Hz, accompagné de la technologie Adaptive Sync pour éliminer les effets de déchirement et les saccades. Des fonctionnalités supplémentaires comme le MPRT, l’overdrive, le ciblage par réticule ou encore la minuterie permettent d’adapter les réglages selon vos préférences et le type de jeu.

Retrouvez le moniteur Koorui 34E6UC à 259,99 € au lieu de 289,99 € en ce moment sur Amazon.





Les modèles suivants sont également proposés en réduction :

