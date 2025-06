Voici tout d'abord l'écran LG UltraWide 29WQ600-W.AEU.

Ce moniteur Full HD de 29 pouces au format 21:9 offre 33 % d’espace d’affichage supplémentaire par rapport à un écran Full HD classique au format 16:9. Idéal pour le multitâche, il permet d’afficher plusieurs fenêtres côte à côte sans avoir à jongler avec les raccourcis comme Alt+Tab.

Dotée d’une dalle IPS couvrant 99 % de l’espace colorimétrique sRGB, l’écran garantit des couleurs d’une grande précision et des angles de vision étendus, pour une reproduction fidèle et éclatante des scènes, même les plus intenses.

La technologie FreeSync assure une expérience de jeu fluide et sans déchirures, en éliminant pratiquement toutes les saccades, même dans les séquences les plus rapides et en haute résolution.

Enfin, les modes Flicker Safe et Lecture réduisent le scintillement et la lumière bleue, contribuant à limiter la fatigue visuelle lors d’une utilisation prolongée.

Le LG UltraWide 29WQ600-W.AEU est en promotion à 170,50 € au lieu de 249,99 €, soit une remise de 32 % sur Amazon.





Et voici quelques autres modèles d'écrans en promotion en ce moment :

Et retrouvez aussi notre top 3 des promos du jour avec montre connectée Redmi Watch 5 Active, station électrique portable ALLPOWERS R2500 et tablette Xiaomi Pad 7 256 Go ou encore notre sélection d'alimentations pour PC à prix réduit.