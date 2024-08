On commence avec l'écran PC gaming Gigabyte S55U.

Il se distingue par son système d'exploitation Android intégré avec Google Assistant, offrant la possibilité d'installer diverses applications via Google Play, comme Netflix et YouTube. Une télécommande permet d'accéder directement à Netflix, YouTube, Amazon Video et Google Play grâce à des boutons spéciaux.

Cet écran de 54,6 pouces avec dalle VA offre une résolution UHD de 3840 x 2160 pixels et utilise la technologie Quantum Dot, qui améliore considérablement la qualité d'image en termes de couleur, de luminosité et de contraste. Côté colorimétrie, il couvre 96 % de l'espace DCI-P3 et 140 % du sRGB, avec une profondeur de couleur de 10 bits permettant d'afficher 1,07 milliard de couleurs.

La fréquence de rafraîchissement est de 120 Hz, avec un temps de réponse GTG de 2 ms.

Certifié FreeSync Premium, le moniteur élimine les déchirures d'image et supporte les standards HDR10, HDR10+, HLG et Dolby Vision IQ.

Conçu pour les consoles, le S55U dispose de ports HDMI 2.1 et prend en charge les technologies ALLM et eARC avec compatibilité VRR à 120 Hz.

L'écran PC gaming Gigabyte S55U est en promotion à 439 € au lieu de 658,68 €, soit une remise de 33 % sur Amazon.



