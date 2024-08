Voici tout d'abord la CMF by Nothing Watch Pro.

Dotée d'un boîtier en alliage d'aluminium, elle arbore un écran AMOLED de 1,96 pouce avec une résolution de 410 x 502 pixels, capable d'atteindre une luminosité maximale de 600 nits.

Elle dispose d'un moniteur de santé complet pour suivre en continu votre fréquence cardiaque, le taux d'oxygène dans le sang et votre niveau de stress, avec la possibilité de prendre des mesures manuelles si nécessaire. Des exercices de respiration sont également proposés pour favoriser la relaxation.

Avec 110 modes sportifs, la montre vous assiste dans vos entraînements en fournissant des statistiques détaillées sur la durée des répétitions, les calories brûlées, la fréquence cardiaque, le rythme, le nombre de pas et la distance parcourue.

Le GPS multisystème intégré prend en charge les réseaux de positionnement satellite GNSS, incluant GPS, Galileo, Glonass, QZSS et BeiDou, pour des données de trace et de distance précises.

Grâce au microphone et au haut-parleur intégrés, vous pouvez passer des appels clairs via Bluetooth 5.3, avec réduction de bruit optimisée par l'IA.

La montre est certifiée IP68, offrant une protection contre les éclaboussures d'eau et la sueur, et vous pouvez également consulter vos statistiques sportives ou de santé via l'application CMF Watch. La batterie de 330 mAh offre une autonomie allant jusqu'à 13 jours.

La CMF by Nothing Watch Pro, en gris foncé ou gris clair, est proposée à 43,38 € avec le code FRBS06 sur AliExpress et livrée gratuitement depuis la France.



On enchaîne avec la trottinette électrique iScooter i9 Pro.

Équipée d'un moteur de 350 W et d'une batterie de 7 500 mAh, elle offre une autonomie pouvant atteindre 25 km. Vous avez la possibilité de choisir entre le mode confort, qui permet d'atteindre une vitesse de 25 km/h, et le mode sport, qui vous propulse à 30 km/h.

Grâce à son double système de freinage et à son dispositif anti-vibration, la i9 Pro garantit une conduite stable même à grande vitesse.

Un double système de freinage est intégré, avec à l'avant, un frein électronique avec système E-BAS pour les freinages d'urgence, et à l'arrière, un frein à disque assurant un contrôle optimal en toutes circonstances.

La i9 Pro est également pourvue de pneus en nid d'abeille de 8,5 pouces anti-crevaison et d'un grand tableau de bord LCD affichant la vitesse, le mode de conduite, le kilométrage et le niveau de la batterie.

La trottinette électrique iScooter i9 Pro est disponible à 173,05 € avec le code FRBS20 sur AliExpress et livraison gratuite depuis la France. Pour information, le prix officiel de la trottinette s'élève à 349 €.

Enfin, on finit avec la caméra d'action Insta360 X3.

La X3 est équipée d'un tout nouveau capteur 1/2", capable de capturer des vidéos 360° en 5,7K Active HDR, des photos 360 détaillées de 72 MP et des timelapses en 8K.

Filmez d’abord et choisissez ensuite votre angle préféré en post-production avec l'application Insta360.

Utilisez un seul objectif pour filmer des séquences grand angle, comme avec une caméra d'action traditionnelle. Profitez d'une résolution 4K à 30 ips ou d’un champ de vision ultra-large de 170° avec MaxView en 2,7K.

Le verrouillage de l'horizon à 360° et la technologie FlowState, qui utilise des algorithmes de stabilisation électroniques sophistiqués qui corrigent les secousses et les mouvements brusques, garantissent des vidéos d'une fluidité exceptionnelle.

Créez des vidéos à la troisième personne : l'objectif 360 fait disparaître la perche à selfie de vos images.

La caméra Insta360 X3 est en promotion à 369,99 € avec le code TECH30 sur Rakuten et expédiée gratuitement par un vendeur pro. Son prix officiel s'élève à 539,99 €.



