On commence avec l'écran PC gaming incurvé Samsung Odyssey G5 34" G55T.

Avec une résolution UWQHD (3440 x 1440 pixels) et une large dalle de 34 pouces, bénéficiez d'un affichage précis et détaillé, vous permettant de voir plus de contenu à l'écran. L'incurvation 1000R maximise votre champ de vision et l'épouse parfaitement pour une immersion totale.

Le taux de rafraîchissement ultra-rapide de 165 Hz élimine les ralentissements et flous pour une action fluide et réactive, tandis que le temps de réponse de 1 ms assure une réactivité exceptionnelle.





La technologie HDR10 améliore les contrastes dans les zones sombres et réduit l’éblouissement dans les zones éclairées, offrant des images plus réalistes et renforçant encore plus l'immersion.

Grâce à la compatibilité FreeSync, l’écran se synchronise avec la carte graphique de votre PC, éliminant les déchirures et saccades d’image pour des scènes de jeu fluides, même dans les moments les plus intenses.

Vous pouvez trouver le Samsung Odyssey G5 34" G55T en ce moment à 287,99 € grâce au code WAHOU qui vous fait bénéficier d'une remise de 10 % sur Rue du Commerce avec livraison gratuite. Pour rappel, le prix officiel de l'écran s'élève à 319 €.



On continue avec les écouteurs Bluetooth Sennheiser Momentum True Wireless 4.

Le système de transducteurs TrueResponse de Sennheiser et la technologie audio sans perte offrent une qualité sonore de premier ordre, révélant chaque détail de manière saisissante.

Les écouteurs intègrent LE Audio et Auracast, des technologies qui optimisent la qualité sonore tout en réduisant la consommation d’énergie et permettent une diffusion audio partagée sur plusieurs appareils, ainsi que des fonctions intelligentes telles que des commandes tactiles personnalisables et la connectivité multipoint.

Profitez de l'ANC adaptatif optimisé et du Mode anti-vent pour couper les bruits environnants, ou passez au Mode transparence à faible bruit pour rester conscient de votre environnement.

Les écouteurs sont conçus pour un confort longue durée, avec une tenue sécurisée et des embouts en silicone ultra-doux.

Profitez de jusqu’à 30 heures d'écoute ininterrompue, et rechargez rapidement pour une heure de lecture supplémentaire en seulement 8 minutes.

Les Sennheiser Momentum True Wireless 4 en noir sont en ce moment à 229,99 € au lieu de 299,99 € (prix officiel), soit une remise de 23 % sur Cdiscount avec livraison offerte. Ils sont également disponibles au même prix en blanc.



Enfin, on termine ce top 3 avec l'enceinte Bluetooth portable Bose S1 Pro+.

Placez l’enceinte sans fil à la verticale, en arrière, horizontalement ou sur un pied compatible avec les supports standard de 35 mm : l'égalisation automatique ajuste le son pour garantir une qualité optimale, quelle que soit l’orientation.

La table de mixage à trois canaux intégrée comprend deux canaux pour les micros et instruments et un canal dédié à la musique, pour une configuration facile et complète.

Les émetteurs RF sans fil pour micro/ligne et instrument (vendus séparément) se connectent facilement aux récepteurs RF intégrés au système. Ils peuvent être rangés dans l’enceinte Bose et se rechargent directement à partir de celle-ci.

Avec sa batterie lithium-ion, l'enceinte offre jusqu’à 11 heures d’autonomie sur une seule charge.

Contrôlez facilement et à distance le volume, l’égalisation, la réverbération et l’ensemble des réglages pré-programmés ToneMatch avec l’application Bose.

Grâce au streaming Bluetooth intégré, la S1 Pro+ est parfaite pour les grands événements en extérieur ou pour organiser une soirée karaoké en connectant simplement un micro.

Pesant seulement 6,35 kg, l'enceinte est également équipée d’une poignée de transport ergonomique.

L'enceinte sans fil Bose S1 Pro+ est en ce moment en promotion à 645 € au lieu de 799,95 € (prix officiel), soit une remise de 19 % sur Amazon.



