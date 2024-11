C'est au tour de la Fnac et Darty de proposer leurs offres Black Friday en avant-première : profitez d'ores et déjà de nombreuses remises sur l'informatique, l'image et son, l'électroménager, la mobilité, les objets connectés...

Voici une sélection de promotions intéressantes disponibles dès maintenant chez les deux enseignes, afin de préparer les cadeaux de Noël en avance ou trouver l'équipement dont vous avez besoin à des prix plus avantageux.

Les offres Fnac de l'avant-première Black Friday

Les offres Darty de l'avant-première Black Friday

