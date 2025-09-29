Les French Days touchent à leur fin sur Amazon : vous avez encore jusqu'au 30 septembre inclus pour utiliser le code promo AMZ10 valable à partir de 50 € d'achat.
Découvrez un dernier top 10 des meilleures offres encore disponibles !
TOP 10 des French Days Amazon
- Ventirad Thermalright Assassin X 120R Digital White à 21,52 € soit -20% (ventilateur PWM 2000 tr/min avec écran LCD)
- Casque gaming sans fil Logitech G435 LIGHTSPEED - Noir à 34,99 € soit -27% jusqu'à ce soir minuit (léger, micro intégré, autonomie 18h, compatible Dolby Atmos, écouteurs 40 mm, coussinets à mémoire de forme, Bluetooth faible latence)
- Caméra de surveillance WiFi extérieure sans fil solaire eufy SoloCam S220 à 44,99 € soit -18% (résolution 2K, panneau solaire intégré, compatible Alexa, Wi-Fi 2,4 GHz, détection humaine par IA, vision nocturne claire avec voyants LED infrarouges)
- Disque dur interne 3,5" Seagate BarraCuda - 2 To à 48,99 € avec le code AMZ10
- Radiateur soufflant portable connecté Philips série 3000 à 49,99 € avec le code AMZ10 (jusqu'à 2000W, silencieux, 5 fonctions de sécurité, oscillation à 45°, mode auto / ventilation, Eco AI)
- Écran PC AOC Gaming 24G2SP à 69 € avec le code AMZ10 (24" FHD, dalle IPS, 165Hz, 1 ms, FreeSync Premium, 250 cd/m², 1000:1)
- Kit RAM Corsair Vengeance 64 Go (2x 32Go) DDR5 SODIMM 4800MHz CL40 à 139 € avec le code AMZ10
- Processeur Intel Core i5-14600K à 164,99 € avec le code AMZ10 (14 cœurs, 20 threads, jusqu'à 5,3 GHz)
- Pack PS5 Standard avec 2 manettes DualSense à 549,99 € avec le code AMZ10
- Carte graphique MSI NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti 16G Ventus 3X OC à 779 € avec le code AMZ10
Retrouvez toutes les offres sur la page des French Days Amazon.
Et ne manquez pas non plus notre top 3 des promos du jour avec graveur laser SCULPFUN C1 3W, smartphone HONOR 400 5G et paire d'enceintes Focal Vestia N1, ou encore notre article consacré à la nouvelle tablette Redmi Pad 2 Pro proposée à prix spécial pour une durée limitée !