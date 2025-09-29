Graveur laser mini SCULPFUN C1 3W

Il se distingue par sa conception compacte et légère qui en fait l’un des plus petits graveurs laser portables du marché.

Pensé pour les débutants, il est livré pré-assemblé et propose des fonctions intuitives qui le rendent prêt à l’emploi immédiatement. Les fins de course intégrés sur les axes X et Y assurent une utilisation sécurisée et simplifient la réinitialisation.

Son tête laser de 3 W, dotée d’un point ultra-fin de 0,04 mm, permet de réaliser des gravures précises et détaillées.

Malgré sa taille réduite, il offre une surface de travail généreuse de 150 x 130 mm, idéale pour traiter plusieurs objets en même temps. Les repères gravés sur le châssis facilitent un positionnement précis, même pour les créations complexes.

Le graveur fonctionne avec les logiciels professionnels LightBurn et LaserGRBL, sous Windows et macOS, et prend en charge une grande variété de formats d’image tels que JPG, PNG, BMP, GIF, SVG ou AI.

Enfin, il peut être associé à divers accessoires, comme un capot de protection qui le rend conforme aux normes des graveurs laser de classe 1. La porte sécurisée interrompt automatiquement le fonctionnement à l’ouverture, renforçant ainsi la sécurité d’utilisation.

Retrouvez le graveur laser SCULPFUN C1 à 89 € grâce au code NNNFRSC1G jusqu'au 30/09 inclus sur Geekbuying, avec livraison gratuite depuis l'UE.

HONOR 400 5G (512 Go)

Son écran AMOLED de 6,55 pouces offre une résolution de 2736 x 1264 pixels, une luminosité maximale de 5000 nits et un taux de rafraîchissement adaptatif de 120Hz, garantissant des couleurs éclatantes et une parfaite lisibilité, même en plein soleil.

Côté photo, il embarque un impressionnant module principal de 200 MP avec IA, doté d’un grand capteur 1/1,4", d’une double stabilisation OIS + EIS et d’un zoom allant jusqu’à 30x, permettant de capturer des détails saisissants de jour comme de nuit. Les portraits sont particulièrement mis en valeur grâce au moteur d’IA qui gère la profondeur et les expressions avec une grande précision. À l’avant, une caméra de 50 MP assure des selfies nets et lumineux.

Sous le capot, le HONOR 400 Pro intègre le processeur Snapdragon 7 Gen 3, épaulé par 8 Go de RAM et 512 Go de stockage, garantissant une expérience fluide aussi bien pour le multitâche que pour le jeu, renforcée par le moteur graphique GPU Turbo X. La batterie de 5300 mAh assure une autonomie longue durée et se recharge à 66 W.

Conçu pour durer, il bénéficie d’une certification de résistance 5 étoiles SGS ainsi que d’une protection contre l’eau et la poussière. Il intègre aussi des haut-parleurs stéréo immersifs, la connectivité NFC, une télécommande infrarouge universelle et de nombreuses fonctions d’IA, dont l’assistant Gemini pour la productivité, la traduction en temps réel ou encore la détection de deepfakes.

Jusqu'à demain, vous pouvez obtenir le nouveau HONOR 400 5G à 418,41 € grâce au code A7OFF, avec en cadeau la montre connectée HONOR CHOICE Watch 2i, le casque HONOR CHOICE Headphones Pro ainsi qu'un service de remplacement sans réparation pendant 180 jours.

Le HONOR SuperChargeur 66W est également disponible à 1,90 € seulement pour une durée limitée.

Paire d'enceintes bibliothèque Focal Vestia N1

Leur tweeter TAM en aluminium/magnésium à dôme inversé profil « M » délivre des aigus à la fois subtils et d’une grande précision, tandis que leur membrane Slatefiber en fibres de carbone recyclé assure des médiums équilibrés et des graves parfaitement maîtrisés. Avec une sensibilité de 89,5 dB et une bande passante de 56 Hz à 30 kHz, les enceintes offrent une restitution sonore riche et détaillée, idéale pour des pièces jusqu’à 30 m².

La conception en MDF (matériau fabriqué à partir de fibres de bois agglomérées) et son guide d’ondes en uréthane garantissent une meilleure directivité horizontale et une image sonore plus précise, tandis que la grille magnétique combine élégance et praticité.

La paire d'enceintes bibliothèque Focal Vestia N1 est disponible en blanc à 499 € sur Boulanger en ce moment, soit le prix d'une enceinte seule (cf. site officiel).



À découvrir également sur GNT :