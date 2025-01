On commence avec l'écran PC gaming Corsair XENEON 27QHD240 OLED.

Le panneau OLED combine une résolution QHD de 2560 x 1440 pixels (110 PPP) avec un écran ultraplat de 27 pouces au format 16:9, sublimé par des bords ultrafins.

Grâce à une mise à jour du firmware v103, vous pouvez augmenter la luminosité de 33 %, atteignant jusqu'à 200 nits en plein écran, avec des fichiers de mise à jour disponibles sur la page web de Corsair.

Avec un taux de rafraîchissement de 240Hz et un temps de réponse GtG de 0,1 ms, l'écran vous offre des performances exceptionnelles pour une expérience fluide et réactive.

La suppression du flou de mouvement grâce à la dernière technologie OLED offre un réalisme inédit, tandis que la compatibilité G-SYNC et la certification FreeSync Premium garantissent des images fluides, sans déchirement et avec une faible latence d'entrée.

Les pixels OLED auto-éclairés offrent des contrastes impressionnants et un HDR exceptionnel. Chaque pixel étant auto-éclairé, vous bénéficiez d’une précision et d’une clarté exceptionnelles, même dans les zones les plus sombres. Avec une luminosité allant jusqu’à 1 000 nits, l’HDR combine des zones lumineuses et des noirs profonds, créant ainsi une plage de luminosité étendue et une gamme chromatique DCI-P3 de 98,5%.

L'écran PC gaming OLED Corsair XENEON 27QHD240 est en ce moment proposé à 699,90 € au lieu de 1 149,99 € (prix officiel), soit une remise de 39 % sur Amazon.





