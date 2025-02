On commence avec la montre connectée Amazfit Falcon.

Son boîtier en titane TC4 est à la fois léger, ultra-résistant et insensible à la corrosion. Son écran en verre saphir, d’une dureté Mohs de 9 sur 10, garantit une résistance exceptionnelle aux rayures.

Grâce à son algorithme d'entraînement avancé, Zepp Coach analyse votre niveau de fatigue, votre condition physique et votre progression. Il ajuste automatiquement l’intensité des séances et les temps de repos pour optimiser vos performances tout en prévenant le surentraînement.

Dotée d’un système de positionnement puissant, la montre capte les signaux GPS L1 et L5 et prend en charge six systèmes satellites. Son positionnement bi-bande réduit efficacement les interférences causées par les bâtiments ou la végétation dense, assurant une précision optimale.

Certifiée 20 ATM, l’Amazfit Falcon vous accompagne dans toutes vos aventures aquatiques, y compris la natation, le surf ou les sports nautiques extrêmes. Sur terre, elle a passé 15 tests de robustesse de niveau militaire, prouvant sa résistance aux conditions les plus extrêmes : températures extrêmes, humidité, chocs, etc.

Optimisez vos performances en connectant la montre à des capteurs professionnels, comme des ceintures cardio ou des capteurs de puissance pour le cyclisme. Créez des plans d'entraînement personnalisés, bénéficiez de la reconnaissance automatique des exercices de musculation et profitez de 8 modes sportifs, dont le mode Track Run pour des analyses détaillées de vos courses.

La montre assure un suivi continu de la fréquence cardiaque, du taux d’oxygène sanguin (SpO2) et du niveau de stress. Elle surveille également la qualité de votre sommeil, de vos siestes et de votre récupération, afin d’optimiser votre bien-être et vos performances.

Retrouvez l'Amazfit Falcon à 434,99 € sur Rakuten avec le code RAKUTEN15 (vendeur Boulanger) au lieu de 549,90 €, son prix officiel.



On continue avec la Redmi Pad Pro 256 Go.

Elle est dotée d’un écran 12,1 pouces en 2,5K, certifié TÜV Rheinland, offrant un taux de rafraîchissement adaptatif de 120 Hz et une luminosité maximale de 600 nits.

Propulsée par la plateforme mobile Snapdragon 7s Gen 2 et son processeur gravé en 4 nm, la tablette délivre des performances puissantes et réactives, idéales pour le multitâche et le divertissement.

Sa batterie de 10 000 mAh offre jusqu’à 12,1 heures d’autonomie en lecture vidéo et prend en charge la recharge rapide 33 W.

La tablette embarque quatre haut-parleurs compatibles Dolby Atmos, délivrant un son riche et puissant.

La Redmi Pad Pro modèle 256 Go est disponible à 195,10 € grâce au code SSFR25 sur AliExpress, avec livraison gratuite depuis l'Espagne.



Enfin, on termine avec le PC portable HP Pavilion Plus 14-ey0018nf OLED.

Doté d’un écran OLED 2,8K de 14 pouces (2880 x 1800 pixels), certifié Eyesafe, il offre des images d'une qualité exceptionnelle avec des couleurs éclatantes tout en réduisant l'exposition à la lumière bleue.

Son processeur Ryzen 7 7840U, avec une fréquence Boost allant jusqu'à 5,1 GHz, assure une réactivité optimale, même pour les tâches les plus intensives. Associé à 16 Go de mémoire LPDDR5x-6400 MHz, il excelle en multitâche, en création de contenu et en gaming.

Pensé pour le travail collaboratif, il intègre une caméra IR HP Wide Vision 5 MP, des micros numériques à double entrée et la technologie HP Presence, garantissant des appels vidéo clairs.

Côté connectivité, le PC prend en charge le WiFi 6 et le Bluetooth 5.3.

Un SSD PCIe NVMe M.2 de 512 Go est également intégré.

Vous pouvez obtenir le HP Pavilion Plus 14-ey0018nf OLED à 699,99 € avec le code HP100 en ce moment chez Boulanger.



