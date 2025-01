On commence avec l'écran PC gaming MSI G2412F.

Profitez de couleurs éclatantes et d’une fluidité exceptionnelle grâce à la technologie Rapid IPS, le tout sur une dalle de 23,8 pouces Full HD (1920 x 1080). De plus, l’écran bénéficie d’un traitement anti-reflet et d’une colorimétrie étendue (Wide Color Gamut), garantissant des couleurs riches et des détails précis pour une immersion totale.

Le moniteur dispose d’un taux de rafraîchissement de 180Hz, tandis que son temps de réponse de 1ms et la technologie Adaptive-Sync éliminent les déchirures et les saccades, garantissant ainsi une expérience visuelle parfaitement fluide.

Compatible avec les consoles nouvelle génération, le Mode Console offre un support 120Hz en 1080P pour des performances optimales sur PS5 et Xbox Series X/S. La fonction Night Vision améliore automatiquement les détails dans les zones sombres pour une meilleure visibilité.

Retrouvez l'écran PC gaming MSI G2412F à 119,99 € en ce moment sur Darty avec livraison standard gratuite.

Pour information, son prix officiel s'élève à 139,99 €.



On continue avec la montre connectée Garmin Venu 2 45mm.

Offrant jusqu’à 11 jours d’autonomie en mode montre connectée, elle assure un suivi complet de votre santé avec des fonctionnalités comme l’analyse du sommeil, le compteur de pas, la fréquence cardiaque au poignet, la gestion du stress, le suivi de la respiration, le niveau d’énergie Body Battery et bien plus encore.

Elle intègre plus de 25 sports avec un GPS intégré, notamment la marche, le yoga, le HIIT, la course, le golf, le vélo et la natation. Les fonctions connectées incluent les notifications d’appels et SMS, Garmin Pay pour les paiements sans contact, le stockage de musique compatible avec Spotify, Deezer et Amazon Music, ainsi que des outils de sécurité comme la détection d’incident et l’assistance.

Dotée d’un écran AMOLED de 1,3 pouce, elle est équipée d’un bracelet interchangeable de 22 mm.

La montre connectée Garmin Venu 2 45mm Gray avec bracelet noir est proposée à 229 € au lieu de 302,74 €, soit une remise de 24 % sur Cdiscount avec livraison gratuite.



Et enfin, on termine ce top 3 avec le ASUS ROG Phone 8 256 Go.

Il est équipé d’un écran AMOLED flexible Samsung E6 de 6,78 pouces, avec une fréquence de rafraîchissement ultra-rapide de 165Hz et la technologie LTPO pour une fluidité d’affichage optimale.

Propulsé par la plateforme mobile Snapdragon 8 Gen 3 5G, avec 12 Go de RAM LPDDR5X et 256 Go de stockage UFS 4.0, le smartphone offre des performances, une réactivité et une fluidité remarquables.

Le système de refroidissement avancé GameCool 8 maintient des températures basses même lors de longues sessions de jeu, tandis qu'une prise casque de 3,5 mm intégrant la technologie DIRAC Virtuo offre une qualité sonore exceptionnelle.

Le smartphone est compatible avec la recharge rapide HyperCharge à 65W.

Le ASUS ROG Phone 8 256 Go est disponible en noir à 609 € au lieu de 899,99 €, soit une remise de 32 % sur Rakuten avec livraison gratuite depuis la France.

À noter que ASUS indique un prix de référence de 1 099,99 € pour ce modèle.

