Voici tout d'abord l'écran PC gaming Samsung Odyssey OLED G60SD.

Grâce à un traitement avancé de la dalle OLED et à un revêtement antireflet optimisé, l’écran réduit les reflets de 54 % par rapport aux filtres antireflet classiques. Ce procédé unique permet de profiter d’une immersion totale, même en pleine lumière, tout en préservant l’intensité et la richesse des couleurs. Avec une luminosité de 250 cd/m² et une palette de couleurs étendue, la technologie OLED de Samsung donne vie à chaque détail avec une précision et un réalisme exceptionnels.

Profitez d'un temps de réponse ultra-rapide de 0,03 ms (GtG) et d'un taux de rafraîchissement de 360 Hz en QHD, pour une fluidité et une réactivité inégalées à chaque mouvement.

Avec le G60SD, Samsung innove avec une première mondiale : l’intégration d’un système de refroidissement à conduction thermique pulsée. Ce procédé évapore et condense un liquide de refroidissement pour maintenir une température optimale de l’écran, garantissant des performances constantes sans surchauffe.

L’écran se synchronise également avec la carte graphique de votre PC, éliminant ainsi les déchirures d’image et les latences.

Retrouvez le Samsung Odyssey OLED G60SD en promotion à 599 € sur Amazon, soit une remise de 14 % par rapport à son prix de base de 699 €.



