On démarre avec le clavier gaming filaire Razer BlackWidow V4.

Les switches mécaniques verts Razer assurent une exécution précise avec une réponse rapide, combinant une sensation tactile agréable et un retour sonore satisfaisant, tout en offrant une pression idéale pour un confort optimal.

L'éclairage sous-jacent et par touche, alimenté par Razer Chroma RGB, met en valeur votre clavier sous plusieurs angles. Vous pouvez synchroniser l’éclairage avec votre setup grâce à une large gamme d’effets.

Les six touches macros dédiées vous offrent un contrôle personnalisé et facile d’accès, tandis que la molette multifonction et les quatre touches multimédia permettent de gérer simplement des actions comme la lecture, la pause, le volume ou la luminosité.

Les touches ABS à double injection sont conçues pour résister à une utilisation intensive. Leur procédé de moulage garantit que les caractères ne s’effacent jamais et les parois épaisses des touches les rendent particulièrement résistantes.

La fonctionnalité Razer SNAP TAP vous permet de donner la priorité à la dernière entrée entre deux touches sélectionnées sans avoir à relâcher la précédente, garantissant des entrées plus réactives et des changements de direction instantanés dans les jeux FPS.

Un repose-poignet magnétique en similicuir doux est également intégré.

Retrouvez le clavier gaming Razer BlackWidow V4 à 149,95 € en ce moment sur Amazon, soit une réduction de 21 % par rapport à son prix officiel de 189,99 €.



