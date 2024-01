Commençons par la montre connectée Huawei Watch 4 Pro Elite Titane.

Elle est dotée d'un écran couleur AMOLED 1,5 pouce, d'un boîtier en titane de qualité aérospatiale et d'un verre saphir.

Passez des appels, envoyez et recevez des SMS sur votre montre grâce aux services eSIM One Number et eSIM Standalone Number.

Health Glance suit 7 indicateurs en une seule fois, dont la fréquence cardiaque, le niveau de SpO2, l'état de la respiration et la santé cardiovasculaire.

Vous avez accès à plus de 100 modes d'entraînement dont 15 modes professionnels.

2 modes de batterie vous sont proposés : 4,5 jours d'autonomie en mode standard et jusqu'à 21 jours en mode autonomie ultra longue.

La montre est compatible avec iOS et Android et est étanche jusqu'à 30 mètres.

La Huawei Watch 4 Pro Elite Titane est proposée à 543,84 € sur Darty. Le prix de vente conseillé sur le site officiel est de 649,99 €, ce qui fait 16% d'économies. Livraison dès 5,99 €.







On peut également trouver les produits suivants à prix réduit en ce moment :





Ecran PC gaming LG 27GQ50F Ultragear à 139,99 € (prix de base 220 €) (27" FHD, dalle VA, 165Hz, 5 ms)

Bloc d'alimentation MSI MAG A550BN à 54,99 € (trouvé ailleurs entre 60 et 70 €) (550W, 80 Plus Bronze, PSU ATX, rail unique 12V, circuit DC vers DC, ventilateur silencieux 120mm)













Interrupteur volet roulant Meross à 19,99 € avec le coupon de 10 € (commande vocale, contrôle à distance avec l'appli, contrôle de pourcentage d'ouverture, programmation...)

























