Commençons par le pack gaming immersif avec écran Gigabyte 27" LED M27Q + pack Lightstrip PC Philips Hue 24/27 + Smart Plug.

L'écran de 27 pouces et d'une résolution WQHD de 2‎560 x 1440 est doté de la technologie SuperSpeed IPS qui réduit le temps de réponse à 0,5 ms, tout en offrant des magnifiques couleurs de qualité IPS. Il est également très fluide grâce à ses 170 Hz et à la technologie AMD FreeSync Premium. 2 ports HDMI 2.0 et un port DP 1.2 compatible HDR sont disponibles.

La bande lumineuse Hue Play Gradiant est conçue pour un moniteur de 24 à 27 pouces et offre un dégradé de lumière réactive. En la synchronisant avec l’application de bureau Hue Sync, vous verrez alors l’action sur votre écran se refléter dans la lumière. Elle permet une immersion de jeu totale et de multiples combinaisons de couleurs. Avec l'application, vous pouvez facilement changer de mode ou modifier l'intensité selon l'atmosphère que vous souhaitez donner.

Elle promet une durée de vie de 25 000 heures environ et se fixe simplement à l'arrière du moniteur en se pliant aisément sur ses angles. Elle est livrée avec un câble Ethernet, un adaptateur secteur et un Hue Bridge.

Enfin, la prise connectée compacte Smart Plug vous permet de transformer n’importe quelle lampe en une lampe intelligente et de l'ajouter à votre système Hue. Vous pouvez ainsi contrôler la lumière via Bluetooth, l'application ou commande vocale.

Le pack gaming immersif avec écran Gigabyte 27" LED M27Q + pack Lightstrip PC Philips Hue 24/27 + Smart Plug est en ce moment au prix de 369,99 € au lieu de 489,99 €, soit une remise de 24% sur Rue du Commerce. Livraison à partir de 1,99 €.

Passons maintenant au smartphone Samsung Galaxy A33 5G 128 Go. Il est doté d'un écran lumineux et très fluide Super AMOLED en FHD+ de 6,4 pouces et 90 Hz qui vous assure un confort de visionnage même en plein soleil et des couleurs éclatantes.

Il est équipé d'un capteur selfie de 13MP, d'un capteur principal de 48MP avec stabilisation optique pour des photos nettes même en mouvement, d'un Ultra Grand Angle, d'un capteur Portrait et d'un mode Macro. La retouche par IA est disponible, pour des clichés toujours parfaits.

Grâce à sa certification IP67, le A33 résiste à la poussière et à l'eau, et également aux chutes avec son verre robuste Gorilla Glass 5.

Sa batterie longue durée de 5000 mAh permet d'atteindre jusqu'à 2 jours d'autonomie et dispose d'une charge Ultra Rapide de 25 W.

Le A33 embarque un puissant processeur Octo-core gravé en 5nm avec ajout de RAM virtuelle lorsque vous en avez besoin.

Il offre 128 Go d'espace de stockage interne avec extension jusqu'à 1 To par carte microSD.

Le smartphone Samsung Galaxy A33 5G 128 Go est en promotion à 199 € au lieu de 229 €, soit une remise de 13% sur Cdiscount. La livraison est offerte, et il sera en stock le 4 décembre.

Enfin, terminons avec la cafetière Café Royal CoffeeB. Écologique et économique, cette machine élégante et compacte est dotée du premier système sans déchets avec des boules de café 100% compostables qui remplacent les capsules et elle consomme peu d'énergie (seulement 45,9 kWh/an).

Sa puissance de 1 450 W et sa haute pression de 19 bars permettent de délivrer tous les arômes de votre café.

Elle offre un large réservoir de 1,3 L (équivalent à 12 tasses) et l'arrêt de l'écoulement de la boisson est automatique. Un bac pour placer les boules de café est situé sur le dessus de la machine, elles sont donc toujours prêtes à être utilisées.

Vous pouvez programmer la taille de votre tasse et le temps de chauffe rapide vous permet de savourer votre café en un clin d'œil.

La cafetière Café Ro est en réduction à 69,99 € au lieu de 119,99 €, soit une remise de 42% sur Boulanger. La livraison standard est offerte.

