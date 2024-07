On commence avec le LG UltraGear 27GR95QE-B OLED.

Avec une diagonale de 26,5 pouces, il offre une résolution 1440p et un temps de réponse ultra-rapide de 0,03 ms et utilise une dalle OLED compatible HDR10, garantissant des noirs profonds et un contraste élevé.

Le taux de rafraîchissement de 240 Hz, associé aux technologies VRR, Nvidia G-Sync et AMD FreeSync Premium, vous offre une fluidité exceptionnelle.

Le moniteur est doté d'une interface graphique intuitive permettant un accès facile aux paramètres personnalisables et aux fonctionnalités conçues pour optimiser votre expérience de jeu, vous permettant par exemple d'afficher un compteur FPS ou un réticule au centre de l'écran pour améliorer votre visée.

Le moniteur est équipé d'un pied réglable en hauteur, orientation, pivot et inclinaison. Il est également compatible VESA 100 x 100 pour une fixation sur un bras articulé.

Connectez vos sources vidéo via les ports HDMI 2.1 ou DisplayPort 1.4 et profitez du hub intégré de 2 ports USB 3.0 pour une connectivité étendue

L'écran PC gaming LG UltraGear 27GR95QE-B OLED est proposé à 599,99 € au lieu de 649,99 €, soit une remise de 8 % sur Boulanger. La livraison est offerte.





Voici quelques autres modèles d'écrans LG gaming UltraGear à prix réduit en ce moment :

