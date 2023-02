Les écrans prennent de plus en plus de place dans la vie quotidienne. Il est important d'en avoir un de bonne qualité, que ce soit pour la bureautique ou pour le gaming. De nombreuses technologies sont actuellement présentes dans ces boites à image pour toujours plus nous protéger (fini les écrans cathodiques qui nous abîmaient les yeux ! ) et consommer moins d'énergie (un petit pas pour la planète).

Pour commencer, je vais vous présenter l'écran PC HP LED V27i 9SV94AA#ABB. Ce moniteur de 27" possède une dalle IPS FHD avec un taux de réponse de 5ms. Son support stable et fixe vous permet un maintien confortable sur votre bureau. Grâce à ses bords fins, il pourra tout à fait se greffer à coté d'un de ses confrères, vous n'aurez pas une bordure immense à passer en multi-écran.

Cet écran HP LED V27i 9SV94AA#ABB est vendu 167,99 € (-16%) chez Rue du commerce.





D'autres écrans PC sont également affichés avec de fortes baisses de prix à savoir :



Et n'oubliez pas de profiter de nos promos sur une carte graphique NVIDIA GeForce RTX 4090 à -16% et, entre autres, d'un casque sans fil à -23% ainsi que nos offres sur les forfaits mobile pas cher de chez Auchan Télécom.