Aujourd'hui, nous vous avons sélectionné des produits affichant des promotions intéressantes.

Commençons par l'écran PC AOC WLED C27G2ZE/BK. Son écran incurvé avec dalle VA de 27 pouces vous offre une meilleure immersion et la technologie WLED améliore le contraste tout en faisant ressortir les détails.

Il offre une résolution Full HD de 1920 x 1080.

Avec un taux de rafraîchissement de 240 Hz, les jeux sont fluides, précis et sans latences. De plus, le temps de réponse de pixel à 1 ms améliore la qualité de l'image et la vitesse.

Vous pouvez régler l'écran en fonction du type de jeu.

L'écran PC AOC WLED C27G2ZE/BK est en ce moment au prix de 339,90 € au lieu de 379,90 €, soit 11% de réduction sur Rue du Commerce. La livraison à partir de 1,99 € s'effectue en 2 jours ouvrés.



D'autres écrans PC proposent des prix réduits, comme :



D'autres produits sont en promotion, à savoir :

PC portables

TV

PC fixe gamer

Corsair x RDC Blackpearl à 1 299,99 € (-6%) avec boîtier Corsair 4000D AIRFLOW, Radeon RX 6800 XT, AMD Ryzen 5 5600, RAM Corsair Vengeance RGB 2 x 8 Go, SSD Corsair MP600 500Go, alimentation Corsair RM750e ATX 3.0, carte mère MPG B550 GAMING GEN 3.

