Commençons par le purificateur d'air Aerian Breath 20. D'une puissance de 22 W, il propose 3 vitesses selon vos besoins (basse, moyenne et haute).

Son écran tactile avec affichage LED vous permet de tout gérer facilement et de garder un œil sur la qualité de l'air.

Il est équipé d'un filtre PP, d'un filtre HEPA13 et d'un filtre à charbon actif qui luttent contre les mauvaises odeurs et vous protègent contre les particules fines, les allergènes, les bactéries et les virus. Vous êtes informé de la qualité de l'air grâce au capteur haute précision.

Silencieux (50 dB), vous pouvez le laisser tourner pendant la nuit sans être dérangé et une veilleuse vous offre une ambiance douce.

Il est également équipé d'un plateau pour les huiles essentielles pour pouvoir diffuser le parfum que vous voulez.

Le purificateur d'air Aerian Breath 20 est en ce moment au prix réduit de 79,99 € au lieu de 99,99 €, soit 20% de remise sur la Fnac. La livraison est gratuite.



Passons maintenant à l'aspirateur balai Dyson V10 Absolute. Il s'agit d'un modèle léger pesant 2,7 g. Sa batterie lithium permet une autonomie de 60 minutes.

Grâce aux 14 cyclones Dyson, le débit de l'air atteint 190 km/h, le rendant aussi puissant qu'un aspirateur traditionnel. Un plus grand nombre de particules peut être capté avec la grille de séparation et son joint en silicone.

La capacité est de 0,76 L et le vidage s'effectue facilement en un seul geste.

Une brosse Motorbar, une brosse à rouleau doux et une mini brosse motorisée sont incluses. Le tube est amovible pour pouvoir atteindre les zones difficiles d'accès.

L'aspirateur balai Dyson V10 Absolute est en ce moment proposé à 449 € au lieu de 599 €, soit 25% de réduction sur la Fnac.



Continuons avec le robot cuiseur Moulinex iCompanion XL. D'une puissance de 1550 W et d'une grande capacité de 2,5 L (8 personnes), l'appareil vous offre une multitude de possibilités pour vos recettes salées ou sucrées : hacher, mixer, moudre, concasser, cuisson vapeur, cuisson sans couvercle...

Connecté grâce au Bluetooth, vous pouvez tout gérer depuis votre smartphone ou tablette. L'appareil vous propose des recettes étape par étape, vous suggère des listes de courses et vous pouvez mettre en place des recettes préprogrammées pour gagner du temps.

La température est ajustable, entre 30 et 130°C pour des plats toujours parfaits.

Un kit pâtisserie est inclus avec un batteur à double rotation, 5 accessoires Kaiser, une plaque à pâtisserie et une poche à douille.

Le robot cuiseur Moulinex iCompanion XL est proposé en ce moment à 599,99 € au lieu de 999,99 €, soit 40% de réduction sur la Fnac.





