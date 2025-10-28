Alors que The Elder Scrolls VI se fait désirer depuis un teaser lointain en 2018, Bethesda vient de semer le doute. Lors d'un événement "Fallout Day", Todd Howard a évoqué l'avenir de la franchise post-apocalyptique, laissant entendre que le développement de Fallout 5 était déjà dans les esprits. Une annonce qui a eu l'effet d'une bombe, provoquant l'incompréhension et la colère de la communauté Elder Scrolls.

Pourquoi ce "tease" de Fallout 5 passe-t-il si mal ?

Le problème est simple : le timing. Les joueurs attendent TES VI depuis sept ans, sans n'avoir rien vu d'autre qu'un survol de paysage. L'impression générale était que 100 % des forces de Bethesda, après Starfield, étaient sur ce projet. Le simple fait d'évoquer Fallout 5 donne l'impression que le jeu tant attendu est "relégué au second plan".

no shot we’re getting a FALLOUT GAME before fucking Elder Scrolls VI… surely… — RadiumRemix (@RadiumRemix) October 23, 2025



Les réactions sur les réseaux sociaux sont vives, un fan résumant : "Pas moyen qu'on ait un JEU FALLOUT avant Elder Scrolls VI... sûrement ?". Cette inquiétude est nourrie par le succès colossal de la série TV Fallout, qui pourrait pousser Microsoft à vouloir capitaliser sur l'IP la plus "chaude" du moment.

Où en est vraiment The Elder Scrolls 6 ?

Malgré cette confusion, d'autres rumeurs tentent de rassurer. Le journaliste Jez Corden, souvent bien informé, affirme qu'un trailer de The Elder Scrolls 6 (nom de code "Project Lumin") aurait été montré en interne chez Microsoft cet été. Le jeu est bien entré en production complète après Starfield, en 2024. Cependant, Phil Spencer lui-même a calmé les ardeurs en évoquant une sortie pas avant 2028.





Bethesda semble vouloir éviter le fiasco de Starfield en contrôlant la communication. Mais ce silence, couplé au tease de Fallout 5, crée une véritable crise de confiance.

Une annonce aux Game Awards pour calmer les esprits ?

Tout converge vers une prise de parole obligatoire. Bethesda est conscient de l'impatience. Des insiders évoquent une présentation aux Game Awards, le 11 décembre. Sept ans après le premier teaser, ce serait un symbole fort.



Bethesda doit rassurer les fans et prouver que Tamriel reste la priorité, avant que la "hype" ne se transforme définitivement en ressentiment.

Foire Aux Questions (FAQ)

Quand The Elder Scrolls 6 a-t-il été annoncé ?

Le jeu a été annoncé pour la première fois avec un court teaser lors de l'E3 2018. Depuis, aucune nouvelle image officielle n'a été montrée.

Pourquoi Todd Howard parle-t-il de Fallout 5 maintenant ?

L'allusion a été faite lors du "Fallout Day". Le succès mondial de la série TV sur Amazon Prime a remis la licence Fallout au centre de l'attention, ce qui pourrait influencer les priorités stratégiques de Microsoft et Bethesda.

Une date de sortie est-elle connue pour The Elder Scrolls 6 ?

Aucune date officielle n'est connue. Phil Spencer (patron de Xbox) a évoqué une sortie pas avant 2027 ou 2028 au plus tôt, le jeu étant entré en pleine production seulement après la sortie de Starfield en 2023.