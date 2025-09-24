L'arlésienne a enfin un cap. Annoncé en 2018 avec un teaser aussi court qu'énigmatique, The Elder Scrolls 6 est depuis resté un fantôme, alimentant les espoirs les plus fous d'une communauté de fans laissée orpheline depuis Skyrim. Mais le brouillard commence à se dissiper.

Des indices concrets et des fuites crédibles viennent non seulement confirmer que le projet est bien vivant, mais esquissent aussi une date de sortie lointaine : 2027.

Le développement est-il enfin officiellement en cours ?

C'est la première bonne nouvelle, et elle est de taille. Des fans au regard affûté ont repéré une mise à jour cruciale sur le profil LinkedIn d'Alan Nanes, un vétéran de Bethesda.

Ce dernier indique désormais travailler comme "directeur de la conception" sur le prochain opus de la saga. Cette information, bien que non officielle, confirme que le jeu est sorti de sa phase de pré-production et qu'il est désormais en développement actif. La nomination de Nanes, qui a travaillé sur des quêtes mémorables de la série, a d'ailleurs été accueillie avec un grand soulagement par une partie de la communauté.

Quand peut-on espérer la sortie du jeu ?

C'est là que l'attente se corse. Selon l'insider hispanique eXtas1s, connu pour la fiabilité de ses informations sur l'écosystème Xbox, Bethesda viserait une fenêtre de sortie pour la fin 2027.

Ce calendrier, bien que lointain, est cohérent. Il laisse le temps au studio de finaliser les contenus post-lancement de Starfield avant de mobiliser toutes ses forces sur son prochain RPG majeur. Quatorze ans après Skyrim, sept ans après son annonce, la patience des joueurs est mise à rude épreuve, mais cette nouvelle fuite donne enfin une perspective crédible.

Quelles conséquences pour l'écosystème Xbox ?

Une sortie en 2027 n'a rien d'anodin. Ce calendrier positionnerait presque certainement The Elder Scrolls 6 comme un titre de lancement ou, du moins, une tête d'affiche pour la prochaine génération de consoles Xbox.

Microsoft tiendrait là un argument de vente massif pour sa future machine. Cette planification à long terme a cependant un revers : elle repousse d'autant plus la mise en chantier de Fallout 5, l'autre saga phare du studio, qui ne devrait donc pas voir le jour avant la prochaine décennie. Les fans devront choisir leur camp, ou s'armer d'encore plus de patience.

Foire Aux Questions (FAQ)

Où se déroulera The Elder Scrolls 6 ?

Bien que Bethesda n'ait rien confirmé officiellement, le teaser de 2018 et de nombreux indices pointent massivement vers la province de Lenclume (Hammerfell en VO), la terre natale des Rougegardes. Certaines rumeurs évoquent également la possibilité d'explorer une partie de la région voisine, Haute-Roche.

Quand peut-on espérer une annonce officielle de Bethesda ?

Si la fenêtre de sortie de 2027 se confirme, il est très probable que la communication officielle ne débute pas avant 2026. Le moment le plus logique pour une présentation en grande pompe serait la conférence estivale de Xbox en juin 2026, qui permettrait de lancer une campagne marketing d'un an et demi avant la sortie.

Le jeu sera-t-il une exclusivité Xbox et PC ?

Oui, c'est une quasi-certitude. Depuis le rachat de ZeniMax (la maison-mère de Bethesda) par Microsoft, la stratégie est claire : les futurs grands jeux du studio, comme Starfield, sont des exclusivités pour l'écosystème Xbox (consoles Xbox et PC Windows). Il n'y a quasiment aucune chance de voir The Elder Scrolls 6 sortir sur une console PlayStation.