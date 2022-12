Après l'inquiétude sur des capacités de production électrique fortement dépendantes de la relance des réacteurs nucléaires durant l'automne, les prévisions se font un peu plus optimistes et le spectre de coupures de courant à répétition s'éloigne, sans être totalement écarté.

Une autre bonne nouvelle vient des efforts de réduction de la consommation d'énergie des particuliers comme des entreprises. Le gestionnaire du réseau de distribution d'électricité RTE a fait son point hebdomadaire sur la situation et confirmé la tendance à la baisse.

La baisse se poursuit, pas seulement grâce à la météo

Il constate ainsi une baisse de 7,4% de consommation par rapport à la même période l'an dernier, valeur corrigée et donnée pour des températures de saison. Il s'agit donc bien ici des efforts de réduction de la consommation d'électricité porté par les mesures de sobriété énergétique et les éco-gestes.

Elle est aidée par la période des congés mais recule légèrement par rapport à la semaine précédente (-8,1%), la douceur des températures de fin décembre (avec un énorme écart positif de plus de 8 degrés par rapport aux normales de saison) réduisant la nécessité du chauffage et limitant "le potentiel d'économie d'énergie pour les particuliers et les entreprises du secteur tertiaire".

Risque de tension modéré cet hiver

Le secteur industriel reste le plus engagé dans cette baisse (et le moins sensible aux variations de température) mais les secteurs résidentiel et tertaire contribuent désormais à cette tendance.

L'indicateur EcoWatt reste au vert pour ces prochains jours et RTE avait indiqué le 20 décembre faire passer le risque de tension sur le réseau électrique d'élevé à moyen, au regard de l'évolution des moyens de production et des efforts réalisés pour baisse la consommation d'énergie.

40 réacteurs sont actifs sur un ensemble de 56 et génèrent autour de 40 GW de puissance. Le nucléaire compte pour près des deux tiers de la production d'électricité française, l'hydraulique pour 9% et les énergies renouvelables en éolien / solaire pour environ 16%.