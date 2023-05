Aujourd'hui, Geekbuying nous propose son lot d'offres. Cette boutique, possédant des entrepôts en Europe et bien connue par les adeptes de produits high tech, nous propose des promotions sur une pléiade de matériel.

Commençons avec le vélo électrique Eleglide M1 Plus qui dispose de deux roues de 27,5", pèse 20,3 kg et est en alliage d’aluminium. Il dispose de suspensions avant et peut supporter un poids maximal de 100 kg. Il est équipé de 21 vitesses grâce à son dérailleur SHIMANO. Il est aussi doté d'une lumière frontale et deux freins à disque. Sa batterie de 36 V 12,5 Ah vous donne une autonomie de 100 km. Sa vitesse maximale est de 25 km/h.

Ce vélo électrique Eleglide M1 Plus est vendu 719,99 € au lieu de 799,99 € avec le code NNNFRBEPLUS. La livraison est gratuite sous 2 à 10 jours depuis la Pologne.





Continuons avec le vélo électrique Eleglide Citycrosser qui est doté de roues 27,5". Il dispose d'un cadre rigide et peut supporter un poids maximal de 120 kg. Il est équipé de 7 vitesses grâce à son dérailleur SHIMANO. Il est aussi doté d'une lumière frontale et deux freins à disque. Sa batterie de 36 V 10 Ah et son moteur de 400 W vous donnent une autonomie de 75 km. Sa vitesse maximale est de 25 km/h.

Ce vélo électrique Eleglide Citycrosser est vendu 699,99 € au lieu de 999,99 € avec le code NNNFRSOLDECITY. La livraison est gratuite, depuis la Pologne, sous 2 à 7 jours.





Enchainons avec le vélo électrique Eleglide Tankroll qui est doté de roues 26". Il dispose d'une suspension avant et peut supporter un poids maximal de 120 kg. Il est équipé de 7 vitesses grâce à son dérailleur SHIMANO. Il est aussi doté d'une lumière frontale et deux freins à disque. Sa batterie de 48 V 10 Ah et son moteur de 740 W vous octroient une autonomie de 70 km. Sa vitesse maximale est de 25 km/h.

Ce vélo électrique Eleglide Tankroll est proposé à 1049,99 € au lieu de 1149,99 € avec le code NNNELETANK. Comptez 2 à 7 jours pour la livraison, depuis la Pologne, pour pas un centime de plus.





